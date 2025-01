Tunisie: Complexe Al-Alam à Kairouan - Fin de l'emploi précaire et relance de la production

Lors d'une visite, ce samedi, au complexe agricole d'Al-Alam dans la délégation de Sbikha (gouvernorat de Kairouan), le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Bencheikh, a indiqué qu'une stratégie globale a été mise en place pour redynamiser cette structure, une exploitation relevant de l'Office des Terres Domaniales. Elle repose principalement sur la régularisation de la situation des travailleurs temporaires afin de mettre fin à l'emploi précaire. Par ailleurs, la réactivation de l'atelier de production de fourrage est prévue, afin de garantir une alimentation suffisante pour le cheptel bovin et ovin.

Le ministre a également annoncé que toutes les arriérés de salaires et les primes impayées des employés du complexe pour les mois précédents avaient été régularisés.

De son côté, Dorsaf Ben Ahmed, responsable de la gestion de l'Office des Terres Domaniales, a indiqué que le complexe agricole d'Al-Alam s'étend sur 8300 hectares, dont 50 % de pâturages. Une zone irriguée de 1000 hectares y est également incluse, comprenant 320 hectares dédiés aux oliveraies, aux cultures fourragères et aux grandes cultures. Le complexe abrite actuellement environ 1000 bovins et 2600 ovins.

Toutefois, la responsable a souligné que le complexe souffre de plusieurs lacunes et difficultés liées à l'absence d'investissements, une problématique qui touche également la plupart des exploitations relevant de l'Office des Terres Domaniales. Un plan d'action a été élaboré pour remédier à ces problèmes, grâce à des efforts conjoints aux niveaux central et régional. Ce plan vise à résoudre les difficultés à court terme et à relancer l'activité de l'établissement.

Il est à noter que le complexe agricole d'Al-Alam revêt une importance économique et sociale majeure pour le gouvernorat de Kairouan, employant près de 400 cadres et ouvriers. Cependant, il a été confronté à des difficultés financières persistantes depuis des décennies, ce qui a entraîné une dégradation de sa situation. Face à cela, les employés ont mené plusieurs mouvements de protestation, dont une marche pacifique vers la capitale au début du mois de janvier 2025, pour réclamer le versement de leurs salaires et un soutien financier en vue de redynamiser l'exploitation.

Suite à ces revendications, une réunion s'est tenue entre le ministre de l'Agriculture et les employés du complexe. À cette occasion, plusieurs engagements ont été pris, notamment le paiement de l'ensemble des arriérés de salaires et primes, l'octroi d'un soutien financier pour réhabiliter le complexe, et la régularisation de la situation professionnelle des travailleurs temporaires.