L'expert en affaires agricoles, Anis Ben Rayana, a abordé le sujet des "institutions inutiles", un thème soulevé par le président de la République. Selon lui, il est impératif de dresser un inventaire de ces structures, dont certaines ne servent plus ou ne remplissent pas pleinement leur mission.

Ben Rayana a souligné que le ministère de l'Agriculture est également concerné, avec près de 148 institutions qui lui sont rattachées, et qu'une révision en profondeur s'impose, en suivant une approche double pour en assurer l'efficacité.

Lors de son passage ce samedi 18 janvier 2025 sur les ondes d'une radio privée, Anis Ben Rayana a expliqué que de nombreuses entités sous la tutelle du ministère, telles que des administrations et des établissements d'enseignement régional, doivent être réévaluées, voire fusionnées. "La dispersion actuelle de ces institutions engendre une perte de leur objectif initial et une inefficacité manifeste", a-t-il indiqué.

L'expert en affaires agricoles a également attiré l'attention sur les centres de formation et les structures d'orientation où le nombre de salariés dépasse souvent celui des étudiants. En outre, bien que l'industrie alimentaire soit un secteur stratégique, il recommande de regrouper les nombreuses institutions existantes dans ce domaine pour en optimiser les ressources.

Sur un autre plan, Ben Rayana a aussi évoqué la nécessité d'une législation pour gérer les terres privées abandonnées. Selon lui, ces terres pourraient être intégrées dans le circuit économique, permettant ainsi de les valoriser au lieu de les laisser inactives.

Anis Ben Rayana a mis en lumière une autre problématique : plusieurs structures sous la tutelle du ministère de l'Agriculture ne sont plus en mesure de fonctionner correctement en raison du manque de moyens humains et financiers. De plus, il a mentionné l'Agence de promotion des investissements agricoles, dont les branches présentes dans diverses régions pourraient, grâce à la numérisation, être fusionnées avec les directions régionales de l'agriculture, déjà existantes et performantes.

Le cas du Centre national des études agricoles a aussi été abordé. "Ce bureau d'études spécialisé, dont l'activité a été suspendue par l'ancien ministre, devrait être réactivé ou intégré à la direction générale des études pour redevenir opérationnel", a-t-il souligné.

En ce qui concerne la formation professionnelle, Ben Rayana a précisé que les écoles de formation en pêche maritime et les instituts d'études devraient être renforcés plutôt que de créer de nouvelles institutions, dans un souci de rationalisation et d'efficience.

Il est à rappeler que le président de la République, Kais Saied, a récemment donné des instructions lors d'une réunion avec le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmer, le ministre de l'Éducation, Nourredine Nouri, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monther Belaid, ainsi que le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Choud, pour dresser un inventaire des institutions inutiles, afin de les réformer ou de les supprimer. Ces structures représentent un poids pour le budget de l'État et ne parviennent à atteindre qu'une part minime de leurs objectifs initiaux.