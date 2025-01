Algérie: Le Caftan constantinois - Un des habits féminins prestigieux incarnant l'authenticité algérienne

CONSTANTINE — Le Caftan constantinois, avec sa beauté, son charme et son histoire millénaire, continue de diffuser les délicieux effluves de l'histoire de l'Algérie en matière d'habits féminins de fête.

Cet habit lumineux, considéré comme l'une des tenues féminines festives les plus emblématiques dans l'Est algérien, est un symbole de l'authenticité algérienne, couronné par une reconnaissance mondiale de l'UNESCO en tant que patrimoine purement algérien.

Le Caftan de Constantine, brodé au medjboud (fil d'or) et connu chez les Constantinois comme "Caftan el Kadi", est, en effet, officiellement inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, après que le comité international de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO a approuvé le dossier algérien, lors de sa 19ème session en décembre dernier, confirmant l'authenticité et l'identité purement algérienne de ce patrimoine.

Une reconnaissance qui met un terme aux tentatives désespérées d'un pays voisin de l'Algérie de s'en approprier la paternité.

-- Le Caftan constantinois : un label mondial déposé au nom de l'Algérie--

Le dossier soumis comprend une collection d'éléments représentant les costumes féminins cérémoniels de l'Est algérien, tels que "la Gandoura", "El Melhfa", "Le Caftan", "El Qat", "El Gouit", "El Lhafa", "El Chachia", "El Seroual", "El Dakhila", "El Logaa", "El Mendil" et "El Hizam", selon les déclarations de Mme Meryem Kebaïli, directrice du musée national public des arts et expressions traditionnels au Palais Ahmed Bey, membre du comité ministériel ayant supervisé l'élaboration et la présentation du dossier à l'UNESCO.

Elle a également révélé que Le Caftan constantinois, apparu avant l'an 1500, a ensuite évolué vers plus de modernité et de raffinement durant l'ère ottomane (1518-1830), avec des tissus luxueux et des broderies en fils d'or et d'argent, localement connus sous le nom de "Khayt Errouh", à l'origine réservés aux femmes de l'élite avant de devenir, au fil du temps, une tenue traditionnelle portée par les mariées et leurs familles lors des grandes occasions festives à Constantine et dans les villes environnantes.

Azzi décrit Le Caftan comme étant bien plus qu'un simple habit : "C'est un message culturel qui porte en lui l'âme des générations". Il insiste sur le fait que préserver Le Caftan revient à sauvegarder la mémoire des ancêtres, s'agissant d'un patrimoine incarnant l'essence même de l'Algérie ancienne.

-- Les ateliers des maîtres couturiers : des trésors de savoir-faire entre tradition et modernité --

Les ateliers organisés au musée national des arts et expressions traditionnels, des maîtres couturiers ont partagé leurs récits sur le Caftan, héritage transmis de génération en génération.

Selon M. Kais Hamidi, les artisans ont introduit des touches innovantes au Caftan constantinois, l'agrémentant de broderies et d'ornements tridimensionnels en fils d'or et d'argent.

Ces motifs, tels que des formes géométriques entrelacées et des fleurs dessinées avec précision, ajoutent une touche de luxe et de fraîcheur au Caftan.

Enfin, Mme Souad Berdjem, formatrice en design et couture de Caftan, a affirmé que le défi actuel consiste à former de nouvelles générations passionnées pour préserver cet héritage.

Elle insiste sur le fait que l'inscription du Caftan constantinois au patrimoine culturel immatériel de l'humanité "n'est pas seulement une victoire diplomatique, mais également un message universel soulignant l'attachement de l'Algérie à ses racines et son ambition de transmettre cet héritage avec fierté".

Le Caftan constantinois est aujourd'hui bien plus qu'un habit de fête porté par les femmes : il est une histoire vivante, une identité nationale et un symbole intemporel de l'Algérie dans le registre de l'humanité.