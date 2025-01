Algérie: Coupe de la Confédération - Le CSC et l'USMA pour terminer en tête de leurs groupes

ALGER — Les deux représentants algériens à la Coupe de la Confédération africaine de football : le CS Constantine et l'USM Alger, déjà qualifiés, aborderont la 6e et dernière journée de la phase de poules, prévue dimanche, avec l'intention de terminer en tête de leurs groupes respectifs, et disputer la seconde manche des quarts de finale à la maison.

Qualifiés au terme de la précédente journée, le CSC et l'USMA, qui sont respectivement à la tête du groupe A et C, tenteront de terminer en beauté, avant d'attaquer les choses sérieuses et l'élimination directe, avec au menu les quarts de finale de l'épreuve.

Leader du groupe A avec 12 points, le CSC sera en appel à Dar Es-Salaam en Tanzanie, pour défier son poursuivant direct : Simba SC (2e, 10 pts), dans un duel décisif pour terminer en tête.

Même si les deux équipes ont assuré leur qualification ensemble aux quarts de finale, il n'en demeure pas moins que l'enjeu de la première place caractérisera ce match, qui se jouera à huis clos, en raison de la sanction infligée par la commission de discipline de la CAF au représentant tanzanien.

" Notre objectif est de revenir avec un bon résultat de Dar Es-Salaam pour préserver notre place de leader. Le CSC a prouvé qu'il restait une équipe solide, personne n'a parié sur nos chances de qualification, avant le tirage au sort de la phase de poules", a indiqué le coach constantinois, Kheïreddine Madoui.

Un nul suffira au CSC pour terminer leader, alors que Simba SC doit l'emporter s'il veut déloger la formation constantinoise de sa position en tête du classement.

Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre mozambicain Celso Armindo Alvacao, assisté de son compatriote Arsenio Chadreque Maringule (1er assistant) et Souru Phatsoane du Lesotho (2e assistant), alors que le quatrième arbitre est Lebalang Martin Mokete (Lesotho).

L'autre match du groupe A, sans enjeu, opposera les Tunisiens du CS Sfaxien (0pt) aux Angolais de Bravos do Maquis (7 pts).

De son côté, l'USMA, leader du groupe C (11 pts), partira largement favorite à domicile face aux Sénégalais de l'ASC Jaraaf (2e, 8 pts), pour boucler cette phase de poules en maintenant sa place de leader.

Le club algérois qui reste sur une qualification aisée aux 1/16es de finale de la Coupe d'Algérie aux dépens de l'Olympique Magrane (6-0), devra se méfier d'une équipe sénégalaise qui visera au moins le point du nul pour valider sa qualification.

"Nous sommes déjà qualifiés. Je ne veux pas prendre de risques inutiles, je m'attends à un match très musclé par rapport à ce qui s'est passé au match aller. Nous devons penser aux quarts de finale et la nécessité d'avoir l'ensemble des joueurs à notre disposition. Cela ne m'empêchera pas de dire que nous allons tout faire pour gagner dimanche", a déclaré l'entraîneur tunisien de l'USMA, Nabil Maâloul.

Sur le plan de l'effectif, le club de Soustara sera privé de trois joueurs : Azzi, Chita, et Boukhanchouche, suspendus pour cumul de cartons.

De son côté, l'équipe sénégalaise dispute aux Ivoiriens de l'ASEC Mimosas l'unique place qualificative restante dans le groupe C pour accompagner l'USMA en quart de finale. Le représentant sénégalais compte trois points d'avance sur les Ivoiriens. Les protégés de l'entraîneur Malick Daf ont besoin d'un nul pour obtenir la qualification. En cas d'égalité de points, l'ASEC Mimosas va passer grâce à une différence particulière favorable (vainqueur 2-0 à l'aller, défaite 1-0 au retour).

L'entraineur de Jaraaf a assuré que l'équipe est fin prête pour valider, dimanche, devant l'USM Alger, sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération de football. En 2021, le Jaraaf avait passé la phase de poules en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe Confédération avec son entraîneur actuel, Malick Daf.

Dans l'autre match du groupe C, les Ivoiriens de l'ASEC Mimosas (3es, 5 pts) recevront la lanterne rouge les Botswanais d'Orapa United (4e, 2 pts). Les Mimosas devront impérativement l'emporter, tout en espérant une défaite de Jaraaf à Alger, pour espérer accompagner l'USMA au prochain tour.