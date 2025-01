Algérie: Conseil de sécurité - La diplomatie algérienne réussit à protéger les avoirs libyens gelés

- L'Algérie a réalisé, lors de la dernière séance du Conseil de sécurité sur la Libye, un acquis important sur la scène internationale, en réussissant à arracher un accord historique permettant à l'Autorité libyenne d'investissement de réinvestir les avoirs libyens gelés dans les institutions financières internationales.

Cette décision, adoptée grâce au rôle actif de l'Algérie au Conseil de sécurité, représente un grand pas vers la protection de ces avoirs et la préservation de leur valeur et des revenus qui en découlent au bénéfice du peuple libyen.

Les efforts algériens ont également donné lieu à une autre décision obligeant le Comité des sanctions sur la Libye à informer les autorités libyennes, à l'avenir, de toutes les correspondances relatives aux avoirs gelés, permettant ainsi à la Libye de suivre avec précision et clarté le sort de ses fonds.

A travers cet acquis, l'Algérie conforte sa place en tant que partenaire oeuvrant au service de la stabilité et du développement dans la région et renoue avec le pragmatisme caractéristique de la diplomatie algérienne, véritablement mobilisée pour accompagner les frères en Libye à tous les niveaux, notamment en défendant les intérêts du peuple libyen et en réaffirmant le rôle influent et actif de l'Algérie en ce qui concerne les questions régionales et internationales.

Il a également indiqué que "le Comité des sanctions informera, à compter de ce jour (jeudi dernier), la Mission permanente de la Libye à New York de toutes les correspondances liées au comité". Cela constitue, selon lui, "une amélioration supplémentaire qui renforcera l'efficacité et la transparence de notre action en tant que membres du Conseil, et permettra d'informer officiellement la Libye de toute évolution concernant ses avoirs gelés".

Concernant la situation politique en Libye, le Groupe a exprimé son "engagement ferme en faveur d'un processus politique dirigé et contrôlé par les Libyens, sous l'égide des Nations Unies", appelant, à ce propos, au "retrait immédiat des forces étrangères, des combattants étrangers et des mercenaires, ainsi qu'au respect total de l'unité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Libye".

Le président de la République avait précisé, dans ce sens, que le dernier mot revient au peuple libyen, et que la décision qu'il prendra doit être respectée par tous.

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a, pour sa part, souligné que l'Algérie continue à défendre le droit des frères libyens à sortir de la crise, loin de toute ingérence étrangère, et à organiser des élections libres et transparentes, permettant de tourner définitivement la page des différends et des divisions et de remettre la Libye sur la voie de la sécurité, de la paix et de la prospérité.