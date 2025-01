Algérie: L'ouverture du service d'état civil du MAE les samedis vise à alléger la pression et à améliorer les prestations au profit des citoyens

ALGER — Le Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, M. Sofiane Chaib, a affirmé, samedi à Alger, que l'ouverture tous les samedis du service d'état civil du ministère visait à alléger la pression constatée les autres jours de la semaine et à améliorer la qualité des prestations au profit des citoyens.

S'exprimant lors d'un point de presse, M. Chaib a indiqué que le service d'état civil et d'authentification des documents à destination de l'étranger, au sein du ministère des Affaires étrangères (MAE), était désormais ouvert tous les samedis pour "améliorer la qualité des prestations et alléger la pression due à la forte affluence constatée les autres jours de la semaine au niveau de ce service".

Ce service permet aux citoyens de faire authentifier tous les documents à destination de l'étranger, délivrés par d'autres départements ministériels et administrations locales, et de retirer les documents d'état civil, a-t-il rappelé.

Une forte affluence y est enregistrée tout au long de la semaine, a-t-il ajouté, précisant que ce service "enregistre entre 700 et 800 citoyens par jour, voire jusqu'à 1.500 parfois, notamment entre avril et septembre".

M. Chaib a expliqué que ce service assurait ses prestations tous les samedis depuis le 11 janvier 2025, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour "la simplification et la facilitation des procédures administratives et consulaires et la consolidation des acquis réalisés ces dernières années".

Il a assuré que cette initiative "sera suivie prochainement d'autres mesures visant à moderniser la gestion consulaire, dont le lancement de services en ligne", soulignant que le ministère travaille, en collaboration avec d'autres secteurs, à l'instar de l'Intérieur, de la Justice et de l'Enseignement supérieur, sur "des plans d'action visant à faciliter et à simplifier les procédures administratives et consulaires".

Ce samedi, le service d'état civil du ministère des Affaires étrangères a enregistré une forte affluence de citoyens venus de toutes les wilayas du pays, ainsi que de membres de la communauté nationale établie à l'étranger, qui ont salué cette initiative.