ALGER — La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Houria Meddahi, a indiqué, samedi à Alger, que près de 23.000 touristes étrangers avaient visité les régions du Sud depuis le début de la saison de tourisme saharien en octobre dernier, appelant à une nouvelle approche visant à encourager l'investissement et la promotion de ce type de tourisme.

Présidant une rencontre sur la saison du tourisme saharien 2024-2025, à laquelle ont pris part les directeurs du tourisme et les partenaires du secteur, Mme Meddahi a précisé que les wilayas du Sud, qui regorgent de trésors naturels exceptionnels, avaient "attiré, entre octobre 2024 et janvier 2025, pas moins de 22.700 touristes étrangers et 186.000 locaux", mettant en avant les efforts de l'Etat pour développer ce type de tourisme sur tous les plans afin de faire de cette région une destination touristique par excellence.

Le tourisme saharien est très prisé par les touristes étrangers et constitue l'épine dorsale de la stratégie touristique nationale au regard de son impact sur le développement local et sur l'économie nationale en général, a soutenu la ministre, insistant sur la nécessité de le promouvoir à travers "une série de mesures à court terme pour pallier les insuffisances constatées en termes d'infrastructures hôtelières, de formation de la ressource humaine et de mise en valeur des atouts touristiques exceptionnels dont disposent les régions du Sud".

Outre les médias traditionnels, qui demeurent un outil efficace de promotion, Mme Meddahi a insisté sur "l'adoption d'une stratégie innovante et moderne pour faire connaître le tourisme saharien, en misant sur le marketing digital qui permet de toucher un public plus large".

Evoquant la question de la formation de la ressource humaine dans le secteur du tourisme, la ministre a proposé d'accompagner les guides touristiques et les associations locales par des sessions de formation sur le tourisme saharien pour faire de cette région une destination touristique axée sur l'authenticité et le développement durable.

Lors de la rencontre, des responsables du secteur ont présenté des exposés sur la situation du tourisme dans les 24 wilayas du sud, notamment concernant le parc hôtelier, les projets inscrits et les préoccupations des investisseurs privés, ainsi que sur les métiers et l'artisanat.