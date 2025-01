Algérie: La Coopérative Oscar pour la culture et les artts de Biskra commémore le 21e anniversaire de la mort du musicien Maati Bachir

BISKRA — La Coopérative Oscar pour la culture et les arts de Biskra a commémoré, samedi au théâtre régional Chebbah-Mekki de la capitale des Ziban, le 21ème anniversaire de la mort du défunt musicien Mebarki Bachir, connu sous le nom de Maati Bachir (1942-2004).

La manifestation, organisée sous le slogan "Ecole de la diversité, de la créativité et de la pérennité", a donné lieu à des représentations artistiques, musicales et lyriques ainsi qu'à la projection de documentaires dédiés au parcours personnel et artistique du regretté Maati Bachir, originaire de Biskra, disparu le 8 janvier 2004.

L'événement a également été marqué par la présentation de témoignages qui ont mis en exergue "la personnalité exceptionnelle" du défunt musicien en tant qu'un des symboles de la musique et de la chanson algériennes auxquelles il a beaucoup donné, composant, notamment, à l'intention d'artistes reconnus comme Noura, Djahida, Saloua, Khelifi Ahmed et Tarek Djenane, entre autres.

Cette initiative visait, selon ses organisateurs, à "contribuer à la préservation de la musique algérienne authentique" ainsi qu'à "faire connaître aux jeunes le patrimoine culturel diversifié de notre pays".

Un patrimoine qu'il est "du devoir de chacun de préserver dans un contexte marqué par le flot ininterrompu de produits artistiques internationaux mis sur le devant de la scène par les moyens de communication modernes", a souligné la vice-présidente de la coopérative Oscar, Houda Berbache.

La commémoration de l'anniversaire de la mort du regretté musicien Maati Bachir a également offert l'opportunité d'honorer un certain nombre d'artistes locaux qui ont enrichi la scène culturelle de la région et ce, lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté les autorités de la wilaya, et des personnalités culturelles et artistiques de différentes régions des Ziban.