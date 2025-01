Madagascar: Relance du pétrole amont - Priorité donnée sur l'encadrement juridique

Dans le cadre de la relance du secteur pétrole amont, Madagascar espère renforcer sa place sur l'échiquier énergétique régional et mondial, tout en contribuant au développement économique national.

Après plusieurs années de suspension, le secteur pétrolier malgache s'apprête à connaître une nouvelle dynamique. Hier, lors d'une conférence de presse tenue à son bureau à Ampandrianomby, le ministre des Mines, Olivier Herindrainy Rakotomalala, a annoncé la relance des activités de recherche et d'exploitation pétrolières dans le pays et faisant suite à la décision du conseil du gouvernement qui a été prise la semaine dernière. Cette initiative s'inscrit dans un contexte géopolitique mondial marqué par un regain d'intérêt pour les énergies fossiles, a-t-il argumenté.

Forte demande

Madagascar dispose de vastes ressources en hydrocarbures, notamment des huiles lourdes, du pétrole léger et du gaz naturel, présents aussi bien dans les bassins sédimentaires onshore que offshore. Malgré des recherches entreprises par le passé, le secteur a été mis en pause pendant plusieurs années. Dans la commune de Mahaboboka, dans le sud du pays, par exemple, la découverte de réserve de gaz naturel nécessite encore des recherches beaucoup plus poussées pour déterminer la qualité et la quantité de cette ressource. Aujourd'hui, face à la forte demande mondiale en énergies fossiles, le gouvernement malgache entend saisir cette opportunité pour dynamiser son secteur pétrolier.

Nouveaux investisseurs

« L'énergie fossile conserve une place prépondérante dans le mix énergétique mondial, malgré les engagements climatiques à respecter », a souligné le ministre Olivier Herindrainy Rakotomalala. En effet, selon ce membre du gouvernement, cette réactivation du secteur pétrolier vise à attirer de nouveaux investisseurs et à exploiter pleinement les potentiels inexploités du pays.

Annulation

Cependant, cette relance sera encadrée par des mesures strictes pour garantir la transparence et l'efficacité des activités. Le ministre des Mines a annoncé l'annulation des anciens contrats signés avec des compagnies qui ont depuis quitté le pays. Cette mesure est jugée indispensable pour réattribuer les blocs pétroliers abandonnés et séduire de nouveaux partenaires stratégiques. Un décret dans ce sens est déjà dans les tuyaux, a confirmé le ministre.

Équitable

Par ailleurs, le gouvernement prévoit de renforcer le cadre légal régissant le secteur. Il sera procédé à l'élaboration des décrets d'application de la loi 96-018 qui encadre les activités pétrolières en amont, selon toujours le ministre. De plus, un nouveau modèle de contrat de partage de production sera mis en place afin d'assurer une redistribution équitable des revenus et de rassurer les investisseurs potentiels, a-t-il affirmé.

Efficace

Ces réformes sont présentées comme, entre autres, les conditions indispensables pour l'octroi des permis d'exploration et d'exploitation, et pour assurer la promotion efficace des blocs pétroliers de Madagascar. Le gouvernement entend ainsi conjuguer attractivité économique et gestion responsable des ressources naturelles du pays.