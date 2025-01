Burkina Faso: La banque burkinabè Vista Group arrive sur le marché français

Vista Group, basée à Ouagadougou et qui appartient au groupe américain Lilium, sera lancée dans le courant de l'année en France. Une banque loin d'être une inconnue, Vista Group avait déjà acheté les filiales africaines de Société Générale et de BNP Paribas. Une banque panafricaine qui entre sur le marché européen à l'heure où les banques françaises quittent l'Afrique.

C'est la première opération de la banque burkinabè en dehors de l'Afrique. Un moyen pour Vista Group d'élargir sa base d'investisseurs, de gagner en notoriété, tout en ayant accès au marché des capitaux, cet espace où s'échangent des ressources financières.

Bénéfique pour les pays africains et pour les diasporas présentes en Europe, estime Simon Tiemtoré le président du groupe bancaire. « Cette diaspora dynamique et qui est une grande contributrice à notre économie, il faut un moyen pour faciliter ces transactions, pour pouvoir faire la promotion des opportunités en Afrique auprès de cette diaspora entrepreneuse et qui aimerait revenir investir en Afrique. »

Retrait des grands groupes

Vista Group, a racheté les unités au Burkina Faso et au Mozambique de Société Générale ainsi que la BNP Paribas en Guinée ou au Burkina. Ce retrait des banques européennes est un phénomène global, selon Simon Tiemtoré. « Tous les grands groupes bancaires, tels que BNP et Société générale, quittent les marchés émergents pour des raisons réglementaires et donc, nous, on est dans l'obligation d'aller dans le sens contraire, après la reprise de ces banques, pour donner les moyens pour pouvoir supporter nos entreprises, nos pays, nos PME, nos entrepreneurs. »

Une arrivée prévue en France au second semestre de cette année, avant une implantation en Asie.