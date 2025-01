Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 janvier 2025

CAF : Au grand dam de l’Algérie, le Maroc accueille le siège de l'ACA

Le Comité exécutif de la Confédération Africaine de Football a choisi, vendredi 17 janvier, le Maroc pour accueillir le siège de l'Association des Clubs Africains (ACA). Un mémorandum d'entente devrait être signé entre le Maroc et l’ACA, le 27 janvier, en marge du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, prévue au royaume, rapporte le quotidien sportif marocain Al Montakhab.

Le choix du Maroc a déçu en Algérie. Le voisin de l’Est avait présenté sa candidature pour accueillir les locaux de l’ACA. « L’Algérie vient de subir une nouvelle déconvenue dans le domaine footballistique africain. En effet, l’Association des clubs africains, récemment créée pour représenter les intérêts des clubs du continent, a décidé d’établir son siège à Rabat, au Maroc, ce qui a suscité de vives réactions en Algérie, notamment en raison des tensions géopolitiques déjà existantes entre les deux pays », a reconnu un média algérien sportif. (Source Yabiladi)

RDC-Rwanda : Félix Tshisekedi exclut tout dialogue avec le M23

Alors que les pourparlers de paix sont dans l’impasse depuis l’annulation du sommet de Luanda, le président congolais a affirmé que le dialogue direct avec les rebelles était une « ligne rouge » que Kinshasa ne pouvait franchir, dans le cadre du conflit qui l’oppose à Kigali.

Le 15 décembre, les présidents congolais, Félix Tshisekedi, et rwandais, Paul Kagame, devaient se rencontrer à Luanda pour des pourparlers de paix, mais les deux parties n’ont pas réussi à s’accorder sur les termes, ce qui a abouti à l’annulation du sommet à la dernière minute.

L’échec de ces pourparlers est venu du « fait de l’absence du président rwandais [Paul Kagame] et de l’introduction par la délégation rwandaise d’une nouvelle condition préalable, à savoir l’exigence d’un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le groupe terroriste du M23 », a déclaré Félix Tshisekedi samedi 18 janvier, en s’adressant aux diplomates accrédités à Kinshasa. (Source Jeune Afrique)

Le Ghana et le Mali s’engagent à intensifier leur coopération pour lutter contre l’insécurité dans la région

Le président ghanéen, John Dramani Mahama, et le premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, ont réaffirmé, jeudi 16 janvier, leur engagement à renforcer les relations bilatérales entre leur deux pays pour lutter contre la montée du terrorisme et l’instabilité en Afrique de l’Ouest, ont rapporté des médias français.

Les deux dirigeants se sont entretenus à Accra, M. Maïga ayant rendu visite au tout nouveau président du Ghana, qui a pris ses fonctions il y a dix jours, précise le quotidien « le Monde ». (Source Maliweb)

Gabon : les députés du PDG accusés de freiner les libertés démocratiques dans le Code électoral

Alors que l’Assemblée nationale de la Transition poursuit ses travaux sur le projet de Code électoral, une disposition phare de l’avant-projet a suscité une vive controverse. L’article 86, qui garantissait aux démissionnaires et exclus des partis politiques le droit de se présenter à un mandat électif, aurait été réécrit par les députés issus du Parti démocratique gabonais (PDG), au grand dam de leurs collègues.

Une atteinte à un droit fondamental. « Les démissionnaires et les exclus des partis politiques peuvent toujours être candidats à un mandat électif parce que le droit de se présenter à une élection est un droit fondamental en démocratie, consacré et garanti par la Constitution », a rappelé un député de la Transition en marge de la plénière qui se tient ce samedi 18 janvier 2025. Cette déclaration met en lumière l’importance de protéger les droits individuels en matière électorale. (Source GabonMediaTime)

Dr Mamou Kouyaté Ehui : Une experte ivoirienne à la tête de l’Institut Mondial pour le Phosphore

Le Dr Mamou Kouyaté Ehui vient d’être nommée directrice générale de l’Institut Mondial pour le Phosphore (Global Phosphorus Institute - GPI), une organisation internationale indépendante basée au Maroc.

Cette nomination marque une reconnaissance internationale de l’expertise et de l’engagement du Dr Kouyaté Ehui en faveur du développement durable, en particulier en Afrique. Experte ivoirienne de renommée mondiale, elle cumule plus de 30 ans d’expérience au sein d’institutions de premier plan telles que les Nations Unies, la Banque mondiale, le ministère de l’Économie et des Finances de Côte d’Ivoire et le Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale (CIRES).

Avant cette nomination, elle a occupé le poste de conseillère principale au Conseil d’administration de la Banque mondiale, où elle représentait plusieurs pays africains, dont la Côte d’Ivoire. (Source fratmat)

Niger : arrestation d’Aziz Diallo, Directeur Général de Canal+ Côte d’Ivoire à Niamey

Aziz Diallo, Directeur Général de Canal+ Côte d’Ivoire, a été arrêté au Niger et placé en détention par la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) à Niamey, d’après les informations rapportées par LSI-Afrique.

Selon une source proche du groupe audiovisuel français dans la capitale nigérienne, cette arrestation fait suite à un décret émis le 13 janvier 2025 par le général Tiani, établissant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers au Niger. Ce décret impose que tout étranger souhaitant entrer ou résider au Niger dispose de documents de voyage ou de titres de séjour valides. (Source Beninwebtv)

Madagascar : Harilala Ramanantsoa, maire de Antananarivo, selon les résultats définitifs

Les habitants d’Antananarivo ont officiellement une nouvelle maire. Il s’agit d’Harilala Ramanantsoa, la candidate de la coalition présidentielle IRMAR. Le tribunal administratif a confirmé ce vendredi 17 janvier 2025 les résultats provisoires de la Commission Electorale qui la donnaient en tête avec 43,24 % des suffrages. Sans majorité absolue, elle va devoir composer avec une opposition qui, pour une grande partie d’entre elle, ne reconnaît toujours pas son élection.

Le tribunal administratif d’Antananarivo a tranché, Harilala Ramanantsoa est élue à la tête de la capitale pour un mandat de cinq ans. Une proclamation attendue, deux jours après le rejet de la requête déposée par son principal opposant, Tojo Ravalomanana, du parti TIM. (Source RFI)

Cameroun : des ventes promotionnelles attirent des familles à Yaoundé

Lancée lors des fêtes de fin d’année, la campagne de vente promotionnelle organisée par le ministère du commerce, enregistre un engouement populaire. Les ménages accourent pour acheter notamment du riz importé.

Le riz importé est l’un des produits qui fait courir les consommateurs. Le gouvernement espère lutter ainsi contre la vie chère face à l’inflation galopante et au regard du faible pouvoir d’achat des consommateurs. (Source VOA Afrique)

« Le blé français est snobé par Alger »

La glaciation des relations entre les deux pays a fait tomber à zéro les exportations tricolores du grain d’or dans le pays du président Tebboune. Ce marché, qui était un gros débouché pour le blé français, a été confisqué par les céréales venues de l’Oural, explique Laurence Girard, journaliste économique au « Monde ».

Un air frisquet flotte sur la Méditerranée. Plus précisément entre les rivages français et algérien. La glaciation des relations entre les deux destinations a bloqué net le commerce céréalier. Les bateaux restent à quai. Le blé français est snobé par Alger. La brouille entre les deux pays est un vrai sac d’embrouilles pour l’économie. (Source Lemonde Afrique)

Le président Togolais Faure Gnassingbé en visite officielle à Kigali

Le chef d’État togolais entame une visite de deux jours au Rwanda, marquant un nouveau rapprochement entre les deux pays.

Le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé est arrivé samedi à Kigali pour une visite officielle de deux jours, à l’invitation de son homologue rwandais Paul Kagame qui l’a accueilli à l’aéroport international de la capitale.

Les deux chefs d’État auront des entretiens en tête-à-tête pour examiner le renforcement et la diversification de la coopération entre Lomé et Kigali, indique un communiqué de la présidence togolaise reçu à APA. Leurs discussions porteront également sur « les questions de paix, de sécurité et d’intégration africaine » dans le contexte mondial actuel. (Source apanews)