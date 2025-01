Ile Maurice: Rishiraj Boojhawon condamné à 24 ans de prison

Rishiraj Boojhawon, un habitant de Fond-du-Sac, âgé de 48 ans, a écopé de 24 ans de servitude pénale.

Lors du procès aux Assises, présidé par le juge Luchmyparsad Aujayeb, cet employé d'entretien a plaidé coupable de possession de 6 720,9 grammes d'héroïne destinées à la distribution sur le marché local. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à plus de Rs 100 millions.

Le 19 mars 2021 les membres de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) ont perquisitionné la maison de l'accusé à Diagonal Road à Fond-du-Sac. La femme de l'accusé les a informés que son mari n'est pas à la maison et elle leur a demandé d'attendre l'accusé avant de procéder à la perquisition. Après quelque temps, l'accusé est arrivé à la maison. Rien d'incriminant n'a été découvert sur lui et dans la maison. La perquisition s'est poursuivie ensuite dans la cour. Le pot-aux-roses a été découvert. Les membres de l'ADSU ont noté que deux endroits sur le sol ont été manipulés.

Ils ont commencé à fouiller en présence de l'accusé. A ce moment, l'accuse a déclaré : «Misie mo finn anter ladrog isi. Mo pou korper avek zot.» Trois sacs noirs en plastique contenant de l'héroïne ont été découverts.

Questionné, l'accuse est passé aux aveux en indiquant que «ladrog sa ki mo mem finn anter zordi dan lapre-midi». Il a raconté que cette drogue lui avait été remise par son voisin, un dénommé Rajiv Birion pour être gardée.

Lors de l'enquête, cet habitant de Fond-du-Sac a admis que la drogue a été saisie dans sa cour mais il dit ne pas être au courant si les sacs contenaient de l'héroïne.

Le juge Aujayeb lui a infligé 24 ans de servitude pénale et l'a sommé de payer une amende de Rs 800 000. L'accusation était representée par Me Anjali Ramdin, Deputy Director of Public Prosecutions.