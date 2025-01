Ile Maurice: Le vote ouvert vendredi parmi les avocats

La liste des candidats pour l'élection du Bar Council, prévue le 23 janvier au siège de la Mauritius Bar Association, situé rue Pope Hennessy à Port-Louis, a été finalisée le jeudi 16 janvier. C'est dans un document que l'actuel secrétaire du Conseil de l'Ordre des avocats, Me Bishen Ramdenee, a annoncé que l'exercice de vote débutera ce vendredi 17 janvier.

Il s'avère que le président sortant, Nand Ramburn, également connu sous le nom de Robin Ramburn, Senior Counsel, n'a pas postulé pour le poste de président du Bar Council pour un second mandat.

Le Senior Counsel Anwar Moollan, quant à lui, a postulé pour occuper la présidence, tandis que Me Anoup Goodary se représente à nouveau en tant que membre et président, et sera donc le principal concurrent du Senior Counsel.

Parmi cette liste de 15 candidats, on retrouve deux jeunes visages : Me Yuvir Bandhu et Somand Kumar Adheen. Ces jeunes avocats prometteurs se distinguent par leurs propositions.

Liste des candidats en tant que membres :

Adheen Somand Kumar, Bandhu Singh Yuvir Sharma, Behary Paray Natasha, Cassim Jeehan Shafik, Hoossen Abdulla Syed, Dayal Avineshwur Raj, Dhanjee Heetesh, Goodary Anoup, Meetarbhan Nandinee, Oozeer Mohammad Hisham Ahmed, Ragavoodoo Kurshvin, Appanah 11. Ramdenee Bishan, Ramtoolah, Mohammad Zaki, Rawat Anas, Tsang Mang Kin Jacques