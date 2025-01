Afrique Centrale: La RDC appelée à rattraper son retard dans l'exploitation des nappes pétrolières lacustres partagées avec les pays voisins

La République démocratique du Congo est appelée à accélérer l'exploitation de ses nappes pétrolières partagées avec l'Ouganda et le Rwanda. Cet appel est lancé par Moïse Alyegera, chargé d'étude au pool juridique du ministère de l'Environnement et du développement durable, qui déplore l'inaction de Kinshasa face aux ambitions affichées par ses voisins.

Moïse Alyegera cite l'exemple de l'Ouganda, qui a déjà commencé à exploiter son pétrole dans le lac Albert, une étendue d'eau partagée avec la RDC. Depuis 2022, l'Ouganda a lancé la production de pétrole dans cette zone. Par ailleurs, le Rwanda prévoit de tirer profit des 13 blocs pétroliers récemment découverts dans le lac Kivu, renforçant ainsi ses ambitions dans le secteur des hydrocarbures.

Pendant ce temps, la RDC reste en retrait, malgré les premières découvertes de pétrole dans la région qui remontent à 2006, déplore cet expert. Cette inaction, selon Moise Alyegera, met en péril les intérêts économiques du pays.

Moïse Alyegera exhorte donc le gouvernement congolais à agir rapidement :

« Je demande au gouvernement de planifier et de commencer l'exploitation des nappes pétrolières du lac Albert en Ituri et du lac Kivu au Nord-Kivu. Cela va permettre de sauvegarder nos intérêts économiques tout en préservant l'environnement. »

Il insiste également sur l'importance d'accélérer le processus d'adhésion de la RDC à la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux. Cette adhésion, selon lui, permettrait à la RDC de défendre ses droits et de résoudre d'éventuels litiges devant la Cour internationale de justice.

Malgré les opportunités offertes par ces ressources, plusieurs défis continuent de freiner l'exploration et l'exploitation pétrolières en RDC. Ces obstacles incluent des problèmes de gouvernance, un manque d'infrastructures adaptées, et des préoccupations environnementales. L'expert a souligné que la RDC est déjà en retard par rapport à ses voisins et qu'il est urgent de rattraper ce retard pour garantir la souveraineté économique du pays.