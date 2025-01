Congo-Kinshasa: Kisangani - Installation officielle de la Commission d'intégrité et de médiation électorale

La commission d'intégrité et de médiation électorale(CIME) a été installée officiellement jeudi 16 janvier a Kisangani (Tshopo) devant le vice-gouverneur de province. Selon les responsables de cette plate-forme religieuse, cette structure permet aux confessions religieuses de s'unir d'abord elles-mêmes avant d'unir les actions politiques engagées dans la dynamique de la marche qui fait gagner la République.

Selon l'évêque Gabriel Luzolo, président de la CIME/Tshopo, la mission de cette structure est multisectorielle :

« Accompagner sous diverses formes le peuple congolais avant, pendant et après les élections jusqu'à ce que l'on soit rassuré de l' enracinement de la culture électorale dans notre pays. C'est à ce titre que notre culture est qualifiée d'une commission d'intégrité et de médiation électorale ( CIME). La mission de notre plate-forme ne se limite pas seulement aux élections mais plutôt elle est multisectorielle pour le bien-être de la population congolaise en général et celle de la province de la Tshopo, en particulier »

Ce prélat catholique considère que cette population, bien qu'elle soit des électeurs, est d'abord composée des enfants spirituels que l'Eglise gère au quotidien. C'est dans cette logique, s'inspirant des erreurs de la fois passée ou la plate-forme des chefs des confessions religieuses était souvent écartée et oubliée dans plusieurs occasions par les autorités provinciales, appartient au passé, ajoute-t-il

Enfin, Mgr Grabiel Luzolo assure les uns et les autres de la sincère collaboration, étant donné que « l'Eglise a reçu le mandat de diriger avec toutes les autorités de la province de suivre le processus électoral dans le but de pérenniser la paix et la cohésion sociale pour le développement social dans la province »