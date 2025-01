Congo-Brazzaville: Photographie - La 11e édition du concours « Andrei-Stenin press photo » en cours

Les candidatures à la 11e édition du concours international « Andrei-Stenin press photo contest for young photographers » ont été officiellement lancées en décembre dernier et restent ouvertes jusqu'au 28 février.

Initié en mémoire de l'éminent photojournaliste du groupe de médias Rossiya Segodnya, qui a tragiquement perdu la vie en été 2014 près de Donetsk, le concours international Andrei-Stenin press photo s'adresse aux journalistes et professionnels de la photographie du monde entier âgés de 18 à 33 ans. Organisé par le groupe médiatique Rossiya-Segodnya, sous l'égide de la Commission de la Fédération de Russie pour l'Unesco, il vise à soutenir les jeunes photographes et à attirer l'attention du public sur les enjeux du photojournalisme contemporain.

« Nous sommes ravis d'annoncer le début du concours international de photographie de presse Andrei-Stenin, pour la onzième année consécutive. Comme dans les éditions précédentes, nous prévoyons un afflux substantiel d'entrées fascinantes, de jeunes photojournalistes. Au milieu des défis et des incertitudes dans le monde d'aujourd'hui, notre concours suscite constamment l'intérêt de photographes professionnels de nombreux pays et continents », déclarait dans un communiqué Oksana Oleinik, superviseur du concours international Andrei-Stenin press photo.

Pour cette édition, le comité d'organisation invite les candidats à explorer les thèmes de la compassion et de l'humanité, au milieu d'un monde plein d'adversité et de troubles. De tels thèmes, comme l'a stipulé Oksana Oleinik, transmettent des récits à travers leur expression visuelle et ils sont accessibles à un public international diversifié. L'objectif étant d'organiser des expositions itinérantes présentant les oeuvres des gagnants et des finalistes dans les villes russes et divers pays internationaux l'année prochaine.

Au total, cinq catégories sont concernées par ce concours, à savoir actualité, sports, ma planète, portrait : un héros de notre temps et haut de page. A en croire le conservateur du concours, les catégories actualité, ma planète et portrait : un héros de notre temps sont divisées en deux sous-catégories, qui sont des photos uniques et des séries de photos. Cependant, dans les catégories sports et haut de page, seules les photos uniques sont éligibles.

Au terme des inscriptions, les candidatures seront examinées par un jury composé d'éminents représentants de la communauté professionnelle russe et internationale. Le fonds de prix du concours international Andrei-Stenin press photo 2025 attribuera 125 000 RUB pour la première place, 100 000 RUB pour la deuxième et 75 000 RUB pour la troisième dans chaque catégorie. Le lauréat du plus haut honneur du concours, le Grand prix, recevra 700 000 RUB.

Notons que la cérémonie de remise des prix du concours aura lieu à Moscou, en Russie, de septembre à octobre 2025.