Congo-Brazzaville: Education - les enseignants formés au programme Lions Quest

Une session de formation à l'endroit des enseignants et dont les principaux bénéficiaires sont les élèves de Pointe-Noire a été ouverte, le 16 janvier, à l'initiative de la Fondation Lions Quest parrainée par le Lions club international.

Le programme Lions Quest est un ensemble de pratiques liées à l'apprentissage socio-émotionnel pouvant permettre aux jeunes adolescents le développement de quelques compétences essentielles pour la vie. Il vise à appuyer l'action du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation en plaçant l'apprenant au coeur de son développement.

« Cette formation est un processus que nous mettons en oeuvre depuis 2019 avec le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation qui a mis à disposition de la Fondation Lions Quest Congo des écoles pour dérouler ledit programme. Ce programme éducatif intègre aussi la communication bienveillante. Il est destiné à nos enfants qui doivent avoir des compétences nécessaires pour traverser les méandres de la vie et prévenir les dérives comme la toxicomanie, la délinquance juvénile, le banditisme...», a dit Dr Sylvie Ekouya-Itoua, directrice générale de la Fondation Lions Quest Congo.

Pendant trois jours, les enseignants vont ainsi revoir ce programme et toutes les techniques de prise en charge des enfants.« Avec ces techniques, ce n'est plus l'enseignant qui communique des comportements aux élèves, mais le programme permet aux apprenants de se découvrir eux-mêmes, de découvrir leur personnalité, et d'arriver à maîtriser leurs émotions sans oublier de prendre des décisions responsables et de créer autour d'eux un climat sain », a ajouté un enseignant de l'établissement Jean-Félix-Tchicaya qui s'est réjoui aussi de l'engouement suscité par le programme auprès des élèves.

Pour Sophie Ben Roosalem, gouverneur du district 403 B1, le programme Lions Quest est très important pour l'Afrique car, a-t-elle dit, la jeunesse étant l'avenir de demain, elle doit être bien formée pour lui éviter les dérives et les comportements déviants. « Ce programme nous tient à coeur, c'est ce qui justifie, d'ailleurs, notre présence ici. Il va contribuer à instaurer des meilleures valeurs en société », a-t-elle indiqué.

Président du Conseil d'administration de la Fondation Lions Quest Congo, Alphonse Obambi a rencheri: « Notre objectif est de voir plus d'enseignants être formés par ce programme. Notre rêve le plus ardent est de voir ce même programme être inséré dans le programme d'enseignement du pays ».

Dans un monde en perpétuelle mutation avec son corollaire des défis incessants à relever, les jeunes ont besoin de compétences sociales et émotionnelles leur permettant d'affronter les multiples situations qui se présentent à eux pour maîtriser leurs émotions, gérer le stress, prendre des décisions responsables et résoudre les conflits de manière pacifique, a ajouté Frédéric César Bayonne, directeur départemental de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation de Pointe-Noire. Il a souhaité que ce programme soit élargi à davantage d'établissements pour garantir son succès et son efficacité.