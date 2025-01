Congo-Brazzaville: Mairie de Pointe-Noire - Louis Gabriel Missatou s'insurge contre le blocus des travaux d'aménagement urbain

Le premier vice-président du Conseil départemental et municipal, premier adjoint au maire, Louis Gabriel Missatou, au nom de la présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville, Evelyne Tchichelle, a eu le 17 janvier une séance de travail avec les représentants des sociétés concessionnaires des réseaux se trouvant dans le périmètre urbain.

Le premier adjoint au maire a indiqué au cours de sa communication que le dernier rapport de mission du 10 janvier, établi sur instruction du Premier ministre, laisse apparaître des taux d'exécution des travaux de la municipalisation additionnelle de Pointe-Noire particulièrement faibles. Le 9 novembre 2022, a-t-il rappelé, lorsque le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean Jacques Bouya, rendaient publics les projets retenus au titre de la municipalisation additionnelle de Pointe-Noire, avec pour point d'orgue des travaux de l'année 2025, une nouvelle espérance était née. Mais, a constaté Louis Gabriel Missatou, les acteurs sont comme placés au pied du mur, retardant l'exécution des chantiers.

« En effet, nous constatons avec regret un certain retard dans l'avancement des travaux. Cette situation s'explique par divers facteurs bloquants, notamment le déplacement des réseaux divers, l'absence de certains plans d'exécution des travaux, la saison pluvieuse. Ce premier point, à savoir la nécessité de procéder au déplacement des réseaux d'eau, d'électricité, de téléphonie mobile, fibre optique et autres hors du périmètre des travaux constitue l'objet principal de notre rencontre de ce jour », a-t-il déclaré.

Pour ce faire, il est important de procéder aux actions de diligence en vue d'accélérer le déplacement et la sécurisation des différents réseaux et, partant, d'augmenter significativement les taux de réalisation des travaux en cours. De ce fait, l'entame de cette année aura permis, lors du dernier réaménagement du gouvernement, l'avènement d'un nouveau ministre appelé à gérer l'assainissement urbain, l'entretien routier et le développement local.

Pour le vice-maire, il sied de garder à l'esprit l'importance accordée par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, à la municipalisation additionnelle de cette ville pour lui permettre de se doter de nouvelles infrastructures, en vue de moderniser le cadre de vie des citoyens.

Soutenant la communication du premier vice-président du Conseil départemental et municipal, Jean-Juste Eudes Kanitoba Ongagna, en sa qualité de chef de service technique et de distribution à la société Energie électrique du Congo, a souligné que les différents devis de sa société ont déjà été déposés auprès des sociétés concessionnaires adjutateurs des travaux. La société n'attend que leur imminent retour en vue de déplacer lesdits réseaux.

Appréciant cette communication du premier adjoint au maire de la ville de Pointe-Noire, Pascal Tchivongo, inspecteur général des services municipaux, a signifié que ces sociétés sont en grande partie à l'origine du blocage des travaux et comme tel, l'aménagement doit se faire sur le sol et non pas ailleurs. Le même sol renferme les réseaux divers, notamment de l'eau, de l'électricité, des câbles, c'est-à-dire la fibre optique et d'autres .

Notons qu'en plus des représentants des sociétés concessionnaires des réseaux, certains administrateurs-maires des arrondissements de la ville océane ont assisté à cette communication.