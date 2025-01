Sénégal/Algérie: Coupe CAF / Face à l'USM Alger - ce dimanche - le Jaraaf face à son destin

Le Jaraaf joue la qualification en affrontant demain dimanche 19 janvier l'USM d'Alger pour le compte de la sixième et dernier match de la phase de poules de la Coupe CAF. Actuellement à la 2e place du groupe C avec 8 points au compteur, les « Vert et Blanc » dakarois ont besoin d'un seul point pour composter leur billet pour les quarts de finale de la compétition africaine. Comme lors de leur dernière participation en 2021.

L'USM Alger leader avec 11 points + 10 est déjà qualifiée et même sûre de finir en tête du groupe C. Après son précieux succès face à Orapa United et a l'Asec Mimosas, qui lui a permis de se replacer à la deuxième place (8 points) derrière leur adversaire du jour, les « Vert et Blanc » avaient pris une sérieuse option vers la qualification. Un point seulement leur suffit aujourd'hui pour composter le ticket. Puisque l'Asec d'Abidjan qui talonne le Jaraaf (3e ; 5 points - 2) n'a pas toutes les cartes en mains. Les Ivoiriens doivent non seulement s'imposer contre Orapa United du Botswana, déjà éliminé (4e, 2 pts), mais compter en même temps sur une défaite du Jaraaf. Ce scénario n'est pas souhaitable. Un paramètre que les coéquipiers de Almamy Mathew Fall et autre Oualy devront nécessairement intégrer pour ne pas nourrir des regrets.

Les incidents du stade Abdoulaye Wade vont sans doute planer lors de la rencontre. Les scènes de violence ont, on le sait, engendré une lourde sanction et contraint le Jaraaf à disputer ses derniers matchs à huis clos à domicile. Ces événements sont annonciateurs de la périlleuse la mission et l'ambiance hostile qu'attendent les joueurs du Jaraaf au stade du 5 Juillet 1962 d'Alger. Même si les enjeux seront moins grands pour le club algérois. Puisque les « Rouge et Noir » avaient déjà assuré avec 11 pts troisième qualification consécutive dès la 5e et avant-dernière journée de la phase de poules. C'était en faveur de leur dernière victoire à l'extérieur face aux Botswanais d'Orapa United (2-1). Pour pallier à cette éventualité, le Jaraaf devrait se prémunir et se réarmer sur le plan mental. Malgré le petit retard à leur départ à Alger et le voyage en deux groupes, les joueurs du Jaraaf sont conscients du défi qui les attend.

Comme l'a indiqué l'entraîneur Malick Daff qui a relevé l'importance du mental pour ce match décisif. Il s'est dit satisfait de la solidité défensive de son équipe, qui n'a encaissé aucun but lors de ses cinq derniers matchs. « Nous sommes prêts et confiants. Nous allons tout donner pour revenir avec la qualification », a déclaré mercredi. L'heure de vérité a donc sonné pour le Jaraaf.