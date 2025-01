Ile Maurice: Aditi Boolell interrogée sur ses liens avec le duo Adam

Aditi Boolell, fille de l'ancien Directeur des poursuites publiques (DPP), Satyajit Boolell, a été entendue par l'Anti-Money Laundering Unit du Central Criminal Investigation Department (CCID) hier, vendredi 17 janvier. Aditi Boolell a été appelée à fournir d'autres explications concernant un prêt de Rs 45 millions accordé à Menlo Parks Ltd par la Mauritius Investment Corporation (MIC).

Elle était accompagnée de son avocat, Me Siddhartha Hawoldar. Aditi Boolell est une des directrices de Menlo Parks Ltd, qui compte parmi ses filiales Pulse Analytics, une entreprise ayant réalisé des sondages politiques avant les élections législatives de 2024. Aditi Boolell a été interrogée sur les liens avec Stéphane Adam et Mary-Queenie Adam de Pulse Analytics, filiale de Menlo Park.

Son audition a débuté vers 10 heures. A 17 h 30, elle était toujours avec les enquêteurs. La police a aussi effectué une descente dans un bureau à Ebène dans le cadre de cette enquête. Aditi Boolell, est Managing Director de Boolell Advisory Mauritius, société spécialisée en Corporate Tax and Immigration Assistance, qui offre un service d'accompagnement aux entrepreneurs, aux entreprises et aux expatriés souhaitant s'établir à Maurice et y mener des activités commerciales. Détentrice d'un Bachelor of Law du King's College de Londres, Aditi Boolell avait affiché son soutien à l'Alliance Lepep avant les élections.

Les autres directeurs de Menlo Parks Ltd sont Stéphane Adam et sa soeur Mary Queenie, ainsi que Dilshaad Bundhun. Dans le cadre de cette enquête, ces trois personnes ont également été auditionnées, de même que Jitendra Nathsingh Bissessur, ex-Chief Executive Officer de la MIC.

Menlo Parks Ltd a obtenu un prêt de Rs 45 millions juste avant les élections alors que sa demande initiale avait été rejetée. Peu après le versement des fonds, un montant de Rs 10,2 millions a été transféré par Menlo Parks Ltd sur deux comptes bancaires appartenant à Stéphane et Mary Queenie Adam tandis que les Rs 34 millions restantes placées dans une banque commerciale ont été gelées depuis la fin de l'année dernière.

L'ex-gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh Seegoolam, a été arrêté, toujours dans le cadre de cette affaire. Il est accusé d'avoir comploté avec d'autres personnes pour que la demande de Menlo Parks Ltd soit réexaminée par la MIC après avoir été rejetée une première fois. Harvesh Seegoolam s'est défendu en affirmant qu'il ne siège pas sur le conseil d'administration de la MIC.

L'ex-ministre des Finances, Renganaden Padayachy, sera également bientôt appelé à fournir des explications.