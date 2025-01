Ile Maurice: Une légère baisse dans le pourcentage de réussite par rapport à 2023

Le taux de réussite aux examens du School Certificate (SC) cuvée 2024 est de 72,65 %, ce qui représente une légère baisse par rapport à celui de l'année précédente (73,71 %). Ces chiffres ont été communiqués par Imteaz Ahsun, Officer in charge au Mauritius Examinations Syndicate (MES), lors d'une conférence de presse tenue, hier, vendredi 17 janvier, après la diffusion des résultats le jeudi 16 janvier.

En faisant le décompte pour Maurice et Rodrigues, on voit que le taux de réussite pour Maurice est de 73,25 % tandis qu'il s'élève à 64,21 % à Rodrigues. Le décompte des résultats selon le sexe indique que les filles ont obtenu un taux de réussite de 74,57 % contre 70,29 % pour les garçons. Au total, 12 527 candidats ont pris part à ces examens, qui se sont tenus dans 125 centres à Maurice et huit centres à Rodrigues. Sur le nombre total de candidats, 6 909 étaient des filles et 5 618 des garçons.

Nette amelioration

Plusieurs matières ont enregistré des progrès. En mathématiques, le taux de réussite est passé de 73,46 %en 2023 à 75,18 % en 2024. Les résultats en Business Studies ont connu une nette amélioration, atteignant 75,85 % cette année contre 69,70 % l'année précédente. L'économie a également enregistré une légère hausse, avec un taux de réussite de 80,27 % en 2024 contre un taux de 79,41 % en 2023. D'autres matières comme Fashion and Textiles (92,09 %) et Food and Nutrition (78,55 %) ont également montré des améliorations. Les résultats en littérature française et anglaise ont progressé, eux aussi, avec des taux respectifs de 81,58 % et 78,81 % contre 77,01 % et 75,31 % en 2023.

Les six collèges académiques ayant enregistré un taux de réussite de 100 % sont les Droopnath Ramphul State College, Forest Side Secondary School (filles), GMD Atchia State College, Mahatma Gandhi Institute, Queen Elizabeth College et Royal College de Curepipe. Selon Imteaz Ahsun, dans les autres académies, les résultats ont également été bons, avec des taux de réussite supérieurs à 97 %.

Par rapport à la répartition des crédits, elle se présente comme suit : 0 crédit pour 2 749 élèves, 1 crédit pour 2 090 élèves, 2 crédits pour 1 601 élèves, 3 crédits pour 1 268 élèves, 4 crédits pour 1 229 élèves, 5 crédits pour 1 152 élèves, 6 crédits pour 1 123 élèves, 7 crédits pour 1 243 élèves, 8 crédits pour 1 616 élèves, 9 crédits pour 98 élèves et 10 crédits pour 4 élèves.

En 2024, 535 candidats ont participé aux examens du Kreol Morisien dans le cadre du National School Certificate. Sur ce nombre, 503 ont réussi, ce qui représente un taux de réussite de 94,01 %, soit un léger recul par rapport aux 96 % obtenus en 2023. L'année dernière, ils étaient 188 candidats à prendre part aux épreuves du Kreol Morisien. Cette année, les filles ont enregistré un taux de réussite de 94,57 % tandis que celui des garçons s'est établi à 93,33 %.

En ce qui concerne les distinctions, 10 candidats ont obtenu la mention A+ (aggregate 1), 24 ont eu la mention A (aggregate 2), et 123 ont reçu la mention B. Et 237 candidats ont obtenu la mention C alors que 65 ont eu la mention D, 44 la mention E, et 32 ont été ungraded. Enfin, 11 candidats ne se sont pas présentés aux examens.