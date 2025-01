Ile Maurice: Cette drogue synthétique dangereuse a été découverte dans un colis postal

Le jeudi 16 janvier, les douaniers de la Customs Anti-Narcotics Section de la Mauritius Revenue Authority (MRA) et les policiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit ont ouvert un colis postal, qui était arrivé à Maurice par un vol d'Air France, le 18 juin dernier. Ce paquet, en provenance des Pays-Bas, était prétendument destiné à un résident de Flic-en-Flac. Cependant, l'adresse et le nom inscrits sur le colis étaient fictifs, ce qui les a conduits à attendre qu'un éventuel récipiendaire portant le nom fictif de J.B. Mootoo se présente pour le récupérer. Or, à ce jour, personne n'est venu réclamer le colis postal pesant 0,08 kg.

L'étiquette sur le colis indiquait qu'il contenait un produit d'aromathérapie à être utilisé en voiture. Lors de l'ouverture du colis, les douaniers et les policiers ont découvert quatre sachets en plastique renfermant chacun une quantité significative de poudre blanche. Toutefois, après un examen minutieux, il s'est avéré que le contenu était bien plus préoccupant et que cette poudre blanche est fortement suspectée d'être du Nitazène, une drogue synthétique dangereuse.

Le poids total de la poudre s'élève à 35,59 grammes et sa valeur marchande est d'environ Rs 533 850. Cette saisie a suscité de vives inquiétudes en raison de la dangerosité de cette drogue, dont les effets sont puissants et potentiellement très nocifs.

Le colis, scellé dès cette découverte, a été sécurisé et envoyé au Forensic Science Laboratory où la poudre blanche doit être analysée. Cet incident met en lumière l'efficacité des dispositifs de surveillance postale mais souligne également la nécessité d'une vigilance accrue face à la multiplication des tentatives de trafiquants opérant sur les circuits internationaux de faire entrer de la drogue à Maurice.