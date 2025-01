Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi se rend compte de la vétusté de la voirie urbaine de Kinshasa

Le chef de l'Etat a effectué ce vendredi 17 janvier une visite de la voirie urbaine de la ville province de Kinshasa. L'état de cette voirie urbaine a interpellé de plus en plus le chef de l'Etat au point que Félix Tshisekedi s'y est impliqué.

Si certaines artères sont revêtues de béton depuis quelques mois, l'insalubrité et le manque d'entretien des caniveaux impactent négativement l'état de ces avenues. Ailleurs pendant ce temps, plusieurs routes non réhabilitées sont dans un état d'impraticabilité sans précédent rendant difficile la circulation .

C'est un constat malheureux que le chef de l'Etat a fait lors de cette visite après son passage par l'avenue Kasa-Vubu, dans son tronçon compris entre les avenues du commerce et Rwakadingi autour du nouveau marché central.

Les avenues du marché, des Marais et des Plateaux sont non seulement méconnaissables, elles sont envahies de bout en bout par des vendeurs. Il en est de même de toutes les autres voies secondaires d'accès au centre-ville et au marché central notamment Kasa-Vubu, Kabambare, Itaga, Croix-Rouge, Wangata et même Sendwe.

Au-delà des artères visitées par le président de la République, l'avenue de la libération (ex 24 Novembre) dans son tronçon entre rond-point Mouellart et le marché de Selembao est évité par des conducteurs à cause des cratères sur cette voie.

A hauteur du marché, la voie bien que bétonnée, est couverte de détritus et de rejets de légumes et autres déchets qui ont également bouché les canalisations.

Face à l'insalubrité caractéristique que présente cette voirie de Kinshasa, les solutions envisagées lors de cette visite de Tshisekedi sont, entre autres, le redimensionnement des caniveaux et la réorganisation du réseau d'évacuation des eaux. Toutes les constructions sur des caniveaux seront détruites.

De son côté, le ministère provincial des Infrastructures et travaux publics annonce les travaux d'élargissement à quatre bandes d'une partie de l'avenue de Libération compris entre l'arrêt Bambole et le marché Selembao.