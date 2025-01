Congo-Kinshasa: Une force spéciale pour sécuriser la population et les déplacés de Bunyakiri (Sud-Kivu)

Une force spéciale de patrouille de proximité est mise en place à Bunyakiri (Sud-Kivu) et ses environs. Cette force est mixte, composée des éléments des FARDC, de l'Agence nationale des renseignements (ANR) et de la police nationale congolaise (PNC). Elle a pour mission de mettre fin à l'insécurité sur cette partie de la province, sécuriser la population et des milliers de déplacés en provenance du Nord-Kivu .

Cette force spéciale de patrouille est institution suite à une résolution prise lundi 13 janvier à l'issue de la réunion du conseil de sécurité élargie tenue à Bunyakiri.

Cette force spéciale de patrouille de proximité est déjà installée dans le groupement de Bitale, dans la chefferie de Buloho. Elle doit faire le suivi sécuritaire des points chauds depuis Bitale jusqu'à Tshivanga, près du groupement de Miti.

La mise en en place de cette force spéciale est également une réponse aux multiples cas de braquage enregistrés sur la route nationale numéro 3 dans le parc nationale de Kahuzi-Biega, axe Tshivanga-Bunyakiri, mais également pour la sécurisation de plus de 5 000 déplacés en provenance du territoire de Masisi, Rutshuru et Walikale dans la province du Nord-Kivu.

Ces déplacés se sont installés dans le groupement de Ziralo, chefferie de Buhavu, dans le territoire de Kalehe. Les uns sont dans des écoles, églises et les autres dans des familles d'accueil. La société civile forces vives de Bunyakiri signale que ces déplacés sont en difficulté, ils ont besoin d'assistance et de plus de sécurité.