Angola: La visite du Président en France est une étape importante dans les relations internationales, selon des analystes

Malanje (Angola) — L'analyste politique Emerson Caholo a considéré vendredi, la visite du Président de la République, João Lourenço, en France comme une étape importante dans les relations internationales dont l'Angola a besoin pour atteindre un développement intégral, compte tenu des accords signés dans divers domaines.

Il a souligné que la France est devenue un empire avec près d'un demi-millénaire de domination presque mondiale, c'est pourquoi l'Angola se fortifie et peut bénéficier de la coopération avec ce pays, en tant que puissance européenne et mondiale, avec de fortes influences économiques, culturelles, militaires et politiques.

« Il existe un ensemble d'atouts qui se limitent au développement de l'éducation et de l'enseignement, de la santé, de la technologie agroalimentaire et de l'industrie, dont la France est une puissance mondiale et dont l'Angola peut acquérir de nombreuses expériences, à travers l'Agence française de développement, qui finance des projets humanitaires », a-t-il souligné.

Le juriste estime également que la mise en oeuvre de politiques économiques appropriées pour la consolidation de l'État de droit et le développement de la jeune démocratie angolaise nécessite le renforcement de la coopération bilatérale avec d'autres gouvernements du monde entier, c'est pourquoi le Président João Lourenço est un véritable « maître » dans le jeu d'échecs politique et diplomatique, en signant plusieurs accords avec différents pays, dont la France.

Il a souligné comme avantages de la visite du PR, les accords signés, visant à renforcer les relations entre les deux Nations, car c'est une région qui abrite le deuxième plus grand groupe de missions diplomatiques au monde et le siège de plusieurs organisations internationales, telles que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), la Police criminelle internationale (INTERPOL), le Conseil de sécurité des Nations Unies, entre autres, qui influencent son développement et celui de ceux avec lesquels il s'aligne.

D'autre part, Emerson Caholo a salué le rôle décisif que le Chef de l'État angolais joue ces dernières années pour établir l'Angola sur la scène internationale et dans la politique étrangère.

À son tour, le spécialiste des relations internationales, Macedo Dembo, a réitéré que les relations diplomatiques entre les deux pays, qui remontent à 1976, se sont intensifiées avec la visite de João Lourenço en France, apportant des avantages dans les domaines de la formation des cadres et de l'économie, en raison du Forum économique France/Angola, qui s'est tenu vendredi à Paris, en plus des accords signés.

Il a expliqué qu'il s'agit de la deuxième visite de l'homme d'État angolais en France en cinq ans, ce qui démontre que les traités entre les deux nations ont des effets positifs, tels que les partenariats dans les secteurs du pétrole et du gaz, des énergies renouvelables, de l'enseignement supérieur, des télécommunications, entre autres, ajoutant que le pays européen est une grande opportunité pour aider l'Angola à poursuivre son développement.

La visite d'Etat du Président João Lourenço en France, qui a débuté jeudi (16), vise à renforcer les relations avec ce pays et a abouti à la signature de plusieurs instruments de coopération juridique, ainsi qu'à la levée d'environ 430 millions d'euros pour des investissements en Angola, entre autres gains.

Le voyage s'est également terminé par la tenue d'un Forum économique entre les hommes d'affaires des deux pays visant à rechercher des opportunités d'affaires et des partenariats.

Dans le cadre des relations diplomatiques entre les deux pays, la France compte de nombreuses entreprises opérant en Angola dans divers domaines, notamment Total Energies, qui opère dans le secteur pétrolier.

Les entretiens entre les deux Chefs d'Etat ont porté sur plusieurs questions d'ordre régional et mondial, ainsi que sur la biodiversité, les forêts, la Conférence des Nations Unies sur l'intelligence artificielle, qui se tiendra en juin prochain à Nice.