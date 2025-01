Angola: L'USAID investit 70 millions de dollars dans un projet d'assistance sanitaire en Angola

Malanje (Angola) — Soixante-dix millions de dollars américains est le montant qui sera investi entre 2024 et 2029 par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), dans le cadre du Projet d'assistance sanitaire en Angola, couvrant les domaines du paludisme et de la santé reproductive/planning familial.

Le projet sera mis en oeuvre par un consortium d'organisations dirigé par l'organisation non gouvernementale (ONG) Service International pour la Population (PSI-Angola).

Approuvé en août 2024, le projet comprend un volet de formation des techniciens de laboratoire, des campagnes massives de distribution de moustiquaires imprégnées de longue durée et l'achat de médicaments pour lutter contre le paludisme, principale cause de décès dans le pays, en plus d'une assistance technique dans le domaine de planning familial, entre autres initiatives.

L'information a été rendue publique vendredi, par le représentant national du PSI-Angola, Pedro Zola, à l'issue de la réunion qu'il a eue avec le gouverneur provincial par intérim, Franco Mufinda, soulignant que le programme vise à améliorer la qualité des services fournis dans les unités de santé de la province.

Il a annoncé que le projet de cinq ans sera mis en oeuvre par un consortium composé de PSI, Rede de Mulher Angola, Mentor Initiative et Appy People, en vue de renforcer les soins médicaux, la communication, la promotion de la santé et la consolidation des données dans le système.

Il a souligné que depuis l'approbation du projet, certaines actions de formation ont déjà été menées en 2024 pour préparer le plan de travail pour 2025.

A l'occasion, Franco Mufinda a remercié le PSI pour avoir poursuivi le projet financé par le gouvernement américain, à travers l'USAID, pour lutter contre le paludisme, qui en 2024 a tué 124 personnes à Malanje, sans oublier l'intervention dans le domaine du planning familial.

Le responsable a dit que le projet prévoit la livraison d'antipaludiques aux Agents de Développement Communautaire et de Santé (ADECOS), pour la gestion des cas de paludisme dans les communautés.

Il a souligné que même si le ministère de la Santé promeut des cours de spécialisation pour les médecins et les infirmières, il est nécessaire d'investir de plus en plus dans la formation continue des techniciens dans les domaines de la gestion des cas de paludisme.

Pour sa part, le coordinateur national du Programme de Santé Maternelle, Mansitambi João Luz, a considéré le projet comme un différentiel, car il améliorera les indicateurs de soins de base fournis à la population dans les unités de santé.

Le projet est également mis en oeuvre dans les provinces de Malanje, Cuanza Norte, Moxico, Lunda Sul, Lunda Norte, Luanda, Huambo, Zaire et Uíge.

Le PSI est une ONG internationale à but non lucratif, présente dans 65 pays et vise à améliorer l'accès de la population aux services de santé primaires. En Angola, l'USAID est le principal donateur.

La province de Malanje contrôle 185 unités de santé, dont des hôpitaux, des postes de santé et des centres de santé, et compte plus de 2 000 employés, dont des médecins, des infirmiers, des thérapeutes, des techniciens de diagnostic et des agents administratifs.