Angola: L'administration de Humpata renforce son engagement envers le tourisme

Lubango (Angola) — L'administration municipale de Humpata renforcera son engagement envers le développement économique et social de la municipalité, en mettant l'accent sur le tourisme, où elle espère attirer des investisseurs cette année, ainsi que des visiteurs nationaux et étrangers et générer davantage de revenus, a déclaré vendredi, l'administratrice Rita Miranda.

Rita Miranda, qui s'exprimait lors de la cérémonie commémorative du 142e anniversaire de la municipalité, fêtée le même jour, et dont les célébrations se sont déroulées sous le slogan « Humpata vers le développement durable », a rappelé que le district se distingue comme l'un des plus prometteuses destinations de la région.

La municipalité, selon l'administratrice, offre une diversité de « charmes naturels », privilégiés dans les ressources en eau, les bassins hydrographiques de surface et souterrains, qui alimentent non seulement les champs agricoles, mais tout le village de la municipalité, ce qui la rend plus attractive aux yeux des touristes et des investisseurs.

Selon Rita Miranda, pour l'exercice en cours, l'administration a en cours plusieurs projets qui sont inclus dans le Budget général de l'État, dans le cadre du Programme intégré de développement local et de lutte contre la pauvreté.

Les travaux les plus importants sont la construction et l'équipement d'un bureau d'état civil dans la ville de Bata-Bata, les travaux de terrassement et l'amélioration de cinq kilomètres de routes secondaires et tertiaires, dans le siège municipal et à Neves, la réhabilitation et l'équipement du poste médical d'Alto -Bimbi.

Les investissements, a-t-elle révélé, s'étendent à la construction d'un bassin de rétention d'eau pour la production agricole au siège municipal, la construction d'une citerne de trottoir, dans la localité de Bata-Bata.

Dans le cadre du portefeuille de projets du NJILA, a-t-elle expliqué, plusieurs projets dans le domaine de l'éducation ont été approuvés, tels que la construction de trois écoles de sept salles de classe, dans les localités de Jamba-I, Capandeio et Cumbia,

Dans le secteur de l'Énergie et de l'Eau, la construction du réseau moyenne et basse tension, dans les localités de Makundjuva, Tchanina, Laplace, Jamba-I, Capandeio et dans le projet de 200 logements, dans la localité de Hongo.

Dans le domaine des voies de communication, elle a souligné les travaux de terrassement de 20 km de routes secondaires et troisièmes à Palanca, 30 km de la route qui relie les localités de Neves, à la Station Zootechnique (Humpata) et à SOS (Lubango).

Rita Miranda a profité de l'occasion pour féliciter la Commune de Palanca, récemment élevée au rang de Municipalité, dans le cadre de la Nouvelle Division Administrative Politique, et qui, célèbre le même jour, son autonomie administrative, en maintenant, cependant, son lien historique et symbolique avec la riche et grandiose trajectoire de la Municipalité de Humpata.

« À l'occasion de cet anniversaire, nous laissons un message d'espoir et de gratitude à tous les résidents qui oeuvrent quotidiennement pour que les générations futures soient mieux servies. « Ce n'est pas suffisant, mais nous croyons qu'Humpata est sur la bonne voie vers le développement durable et continuera de l'être grâce aux efforts de nous tous », a-t-il indiqué.

Le 17 janvier 1883, des colons portugais ont fondé le conseil de Humpata, l'une des premières zones de colonisation portugaise et néerlandaise dans cette région de l'intérieur de l'Angola. La population boer est arrivée dans la région après de longs raids sur les soi-disant « terres de quartier général », fondant ainsi la colonie de São Januário da Humpata.

Elle est bordée au nord par la municipalité de Lubango, à l'est par Chibia, au sud par Virei (Namibe) et à l'ouest par Bibala (Namibe).

Avec trois communes, notamment le siège, Bata-Bata et Neves, cette municipalité est desservie par un réseau hydrographique souterrain et de surface à débit constant, mettant l'accent sur la rivière Neves et le lac Nuntechite.

En raison de son altitude et de sa position centrale dans la chaîne de montagnes de Chela, qui s'étend jusqu'à la Serra da Leba, ou plateau de Humpata, c'est la municipalité la plus froide d'Angola, avec des thermomètres atteignant des chiffres négatifs pendant la saison sèche.

Elle a une superficie territoriale de mille 261 kilomètres, avec une population estimée à 120 mille 772 habitants.