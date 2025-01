Guinée: Général Mamadi Doumbouya et Serhou Guirassy élus personnalités de l'année 2024

Ce vendredi 17 janvier 2025, une cérémonie de distinction des personnalités de l'année s'est tenue à Conakry. Parmi les personnalités présélectionnées, le Président de la transition, Général Mamadi Doumbouya et l'international guinéen Serhou Guirassy ont été nominés <<personnalités de l'année 2024 >>.

Tham Camara, organisateur de cet événement a expliqué les raisons qui ont prévalus au choix de ces deux figures comme personnalités de l'année écoulée 2024.

<< Je pense que les deux personnes mérites pour tout ce qu'ils ont eu à faire l'année dernière. Serhou Guirassy a été l'africain le plus politique en matière de buts en 2024, il a marqué plus de buts plus qu'aucun autre africain. Donc, il était normal de le récompensé comme personnalité nominée de l'année. Il y a également le président Mamadi Doumbouya qui a fait beaucoup d'oeuvres au compte de l'année 2024 comme: le rétablissement dans leurs droits des sinistrés de Kaporo-rails, on peut penser également à la prise en charge de beaucoup d'indigents entre autres. Mais au-delà de tout, la vision 2040 au tour de Simandou, peut-être la Guinée un pays émergent en 15 ans >>, a-t-il fait savoir.

Venu représenter le Président, le ministre de la jeunesse et des sports, Kéamou Bogola Haba s'est tout d'abord réjouit de l'atmosphère de la cérémonie, avant de réaffirmer le soutien du gouvernement à l'endroit du footballeur.

<< Les événements qui ont eu lieu à la maison centrale, la Guinée s'est relevé grâce à lui, et nous sommes reconnaissants. Nous avons le gouvernement qui évidemment le soutient, et il nous soutient plus que vous ne pouvez pas imaginer. Nous sommes très fiers que la Guinée soit reconnue par la presse que nous remercions >>, a remercié le ministre.

Cety Guirassy, père de Serhou Guirassy a de son côté remercié les organisateurs et l'ensemble du peuple de Guinée pour cette distinction que son fils a obtenue.