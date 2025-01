Maroc: M. El Ktiri - La mémoire historique, un patrimoine humain et civilisationnel commun aux fils de la Nation

Meknès — La mémoire historique constitue un patrimoine humain et civilisationnel commun aux fils de la Nation, a affirmé le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri.

S'exprimant lors d'un meeting organisé vendredi à Meknès par la délégation du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération en collaboration avec la Direction provinciale du ministère de l'Education nationale à l'occasion du 81ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l'indépendance, M. El Ktiri a souligné que cette mémoire historique "constitue le noyau solide, l'épine dorsale, la force de la conscience de la nation et sa soupape de sécurité durant toutes les étapes de son processus historique".

Tout en indiquant que cette mémoire est aussi un affluent essentiel de l'identité nationale, il a noté que la ville de Meknès est restée tout au long de l'histoire un bastion du djihad et de la résistance contre l'occupant étranger, qui a tenté d'en faire une zone militaire pour défendre ses intérêts.

Il a précisé que plusieurs personnalités nationales qui ont lutté pour l'indépendance, le renforcement du mouvement national et la consolidation de la mobilisation populaire sont originaires de cette cité millénaire.

Il a également rappelé que sept femmes et hommes du mouvement national de Meknès figuraient parmi les 66 signataires du Manifeste de l'indépendance, précisant que le Haut-commissariat aux anciens résistants s'est donné pour mission de préserver la mémoire nationale et de rappeler les noms des résistants en baptisant de leur nom plusieurs établissements d'enseignement, rues et places publiques.

Evoquant la question de l'intégrité territoriale, il s'est félicité des victoires enregistrées par le Maroc sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI pour la consécration de la marocanité du Sahara.

De son côté, le directeur provincial de l'Education nationale à Meknès, Mohamed Kalil, a souligné que l'anniversaire du 11 janvier constitue une occasion importante et un événement historique qui vise à préserver le patrimoine national partagé et la mémoire historique et rappeler les gloires de la lutte nationale pour l'indépendance.

Il a ajouté que cet événement historique est une occasion pour transmettre les valeurs nationales à la jeunesse et aux générations montantes, notamment au niveau scolaire, pour la préservation de la mémoire historique.

Le programme du meeting comprenait une visite à l'exposition de peintures sur la préservation de la mémoire historique nationale et locale, créées par des élèves des établissements d'enseignement, en plus des photos et des noms des signataires du Manifeste de l'indépendance originaires de la ville de Meknès, ainsi qu'au salon du livre pour enfants et des publications du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération .

Le programme prévoyait aussi la signature d'une convention de partenariat entre la délégation provinciale du Haut-commissariat et l'association "Afak" pour l'éducation et le développement culturel, visant à valoriser et à préserver le patrimoine national et la mémoire historique locale.

Il convient de noter que dans le cadre de la commémoration de l'anniversaire du 11 janvier, des plaques commémoratives portant le nom de martyrs et d'anciens résistants ont été dévoilées dans la ville de Moulay Driss Zerhoun.