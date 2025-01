Algérie: 70e anniversaire de la mort de Didouche Mourad - conférence sur le parcours du chahid

ALGER — Le musée national du moudjahid a organisé, samedi à Alger, une conférence sur le parcours politique et militant du chahid Didouche Mourad à l'occasion du 70e anniversaire de sa mort en martyr.

Lors de cette occasion, à laquelle ont assisté des représentants de la famille révolutionnaire et des membres de la famille du Chahid Didouche Mourad, le directeur du musée, Hassan Maghdouri, a soutenu que "le chahid qui faisait partie des héros ayant fait la gloire de l'Algérie et balisé le chemin pour l'indépendance, était convaincu qu'il était né pour sacrifier sa vie pour la patrie".

Selon le même responsable, le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit "a toujours honoré la mémoire des symboles de la Révolution de libération grâce auxquels nous vivons en stabilité (...), l'objectif étant de jeter les ponts entre la génération de la Révolution et les générations montantes mais aussi pour préserver le legs des chouhada et la cohésion nationale, en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a toujours insisté sur l'importance de la Mémoire nationale".

Le ministère s'emploi à la mise en oeuvre de la politique du président de la République pour transmettre le message de l'histoire nationale aux générations, notamment en cette conjoncture qui "nous contraint à préserver cette histoire et à faire face à ceux qui tentent de tourner la page du passé", a-t-il soutenu, affirmant que le peuple algérien "demeurera fidèle au message des chouhada et préservera ce legs" et que "l'Algérie est résolue à parachever le processus de développement".

A travers leurs témoignages et interventions, des moudjahidine et des académiciens ont mis en avant la personnalité révolutionnaire du chahid Didouche Mourad, dit "Si Abdelkader" qui faisait partie des six chefs historiques ayant déclenché la révolution.

Dans ce sens, l'historien Dehmane Touati s'est longuement arrêté sur la portée de la conférence. "Il est nécessaire de tirer des enseignements des artisans de la Révolution", a-t-il dit.

L'enseignant Abdallah Athamnia et le moudjahid Melzi Salah ont, pour leur part, évoqué quelques haltes du parcours révolutionnaire du chahid qui a sacrifié sa vie pour la patrie malgré son jeune âge.

La conférence a été ponctuée par la projection d'un film documentaire sur "Si Abdelkader". Un hommage a été également rendu à sa famille.