Cameroun: Les chefs traditionnels du Nord-ouest condamnent le titre attribué à Samuel Eto'o

Les chefs traditionnels du Nord-Ouest ont vivement condamné l'attribution d'un titre traditionnel à Samuel Eto'o, ancienne star du football et actuel président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT). Cette polémique fait suite à une cérémonie organisée à Douala le 17 janvier, au cours de laquelle Eto'o aurait été intronisé sous le titre de Fon of Fons ou Ntumfor, en utilisant des objets et attributs traditionnels propres à la culture du Nord-Ouest.

Une profanation culturelle dénoncée

Dans une déclaration officielle, les Fons du Nord-Ouest résidant dans la région du Littoral ont exprimé leur « plus ferme condamnation » face à cette cérémonie. Ils ont qualifié l'utilisation des objets et attributs traditionnels de leur région de « profanation », soulignant que ces insignes sont exclusivement réservés aux Fons intronisés du Nord-Ouest.

Les chefs traditionnels ont également déploré que cette décision ait été prise sans leur consultation préalable. « Cette action a été entreprise par des chefs de troisième classe à l'insu et sans l'accord des Fons du Nord-Ouest résidant dans la région du Littoral », ont-ils déclaré.

La signification culturelle des titres traditionnels

Les chefs traditionnels ont rappelé l'importance des titres et insignes traditionnels dans leurs communautés. Ces symboles, chargés de sens culturel et historique, ne peuvent être attribués sans un examen minutieux et une consultation entre les Fons.

« L'attribution de tels titres nécessite un examen attentif et une consultation entre les Fons. Cette décision unilatérale porte atteinte à l'intégrité de notre tradition », ont-ils insisté. Ils ont également exigé la restitution immédiate des objets traditionnels utilisés lors de la cérémonie.

Une cérémonie controversée à Douala

La cérémonie en question s'est déroulée à Douala, loin du Nord-Ouest, ce qui a ajouté à la controverse. Les chefs traditionnels ont souligné que cette initiative ne reflète pas les valeurs et les pratiques culturelles de leur région.

Samuel Eto'o, bien qu'étant une figure emblématique du Cameroun, n'a pas le droit, selon eux, de s'approprier des titres et des symboles qui ne lui ont pas été légalement attribués par les autorités traditionnelles compétentes.

Les réactions sur les réseaux sociaux

Cette affaire a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, où les hashtags #SamuelEtoo et #ChefsTraditionnels ont rapidement trendé. Les internautes sont partagés entre ceux qui soutiennent Eto'o et ceux qui estiment que les traditions doivent être respectées.

Pour certains, cette polémique met en lumière les tensions entre modernité et tradition, tandis que d'autres y voient une opportunité de renforcer le dialogue entre les différentes communautés culturelles du Cameroun.

La condamnation des chefs traditionnels du Nord-Ouest face à l'attribution d'un titre à Samuel Eto'o soulève des questions importantes sur le respect des traditions et la préservation du patrimoine culturel camerounais.

Alors que le Cameroun célèbre ses héros nationaux comme Eto'o, il est essentiel de trouver un équilibre entre reconnaissance individuelle et respect des valeurs communautaires. Cette affaire rappelle l'importance du dialogue et de la consultation pour préserver l'intégrité des traditions camerounaises.