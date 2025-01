Mali: Rugby - Yacouba Camara renonce à l'équipe de France pour la sélection malienne et le rugby africain

Yacouba Camara, qui avait l'occasion de retrouver l'équipe de France de rugby pour la première fois depuis 2019, a finalement dit « non merci ». Le joueur de Montpellier, dont les parents sont nés au Mali, préfèrerait désormais se consacrer à la sélection malienne et au développement du rugby africain.

Tout n'est pas encore fait, World Rugby doit encore valider le transfert de nationalité sportive de Yacouba Camara, ce qui est faisable puisque ses parents sont nés au Mali et qu'il n'a pas été sélectionné en équipe de France depuis plus de trois ans et la Coupe du monde 2019. Mais le joueur né à Aubervilliers, qui a aujourd'hui 30 ans, a désormais l'Afrique chevillée au corps.

Alors qu'il est auteur d'un bon début de saison sous les couleurs de Montpellier en Top 14, le nom du deuxième ou troisième ligne circulait pour faire partie du groupe de 42 appelés pour préparer le Tournoi des Six Nations qui commencera le 31 janvier prochain pour le XV de France face au pays de Galles. L'appel des Bleus ne lui a pas fait tourner la tête, selon les informations de L'Équipe, l'homme a fait savoir à Fabien Galthié, deux jours avant la publication de la liste, qu'il préférerait dorénavant se tourner vers la sélection malienne, qu'il souhaite aider à se développer, tout comme le rugby africain en général.

« J'aimerais commencer par créer un orphelinat au Mali »

Un projet ambitieux qui n'a pas grand-chose de la crise de la trentaine. En effet, cette décision s'inscrit dans la droite ligne de l'attachement progressif de Yacouba Camara au Mali de ses parents et au continent africain. En 2016, alors qu'il n'avait mis les pieds en Afrique qu'une fois, en Afrique du Sud à l'occasion d'un voyage organisé par son école de rugby, il se lance dans un long voyage entre le Burkina Faso et le Mali, le temps de se remettre d'une lourde blessure au genou et pour travailler à sa rééducation. Un véritable tournant pour le joueur qui évoluait alors au Stade Toulousain, qui découvre toute une culture et qui voit de nouveaux projets naître en lui : « Plus tard, quand j'aurai terminé ma carrière, je travaillerai dans l'humanitaire. J'aimerais commencer par créer un orphelinat au Mali, à Bamako », expliquait-il à l'époque dans les colonnes de L'Équipe.

Depuis, il s'est engagé aux côtés de l'association Lekoli, qui oeuvre pour la construction d'une école pour les enfants en situation de handicap à Bamako. Il prête notamment son image et sa signature pour la création d'un t-shirt sur lequel est imprimé « Je vous dis qu'il faut regarder tous les hommes comme nos frères », dont une partie de l'argent des ventes revient à l'association. En attendant son « Transfert pour Droit de naissance », qui sera décidé par World Rugby, ou non, Yacouba Camara a déjà du travail sur le sol malien.