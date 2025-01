Maroc: Rabat - L'ENSIAS célèbre les lauréats de la promotion 2024

Rabat — La cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2024 de l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes (ENSIAS) s'est déroulée, vendredi à Rabat, en présence d'un parterre de personnalités éminentes du monde politique, universitaire et diplomatique, ainsi que des étudiants et de leurs familles.

S'exprimant à cette occasion, la ministre déléguée, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a souligné qu'avec cette nouvelle promotion, le nombre total de diplômés de l'Ecole s'élève à 4.517, notant que son département accorde un intérêt particulier au développement des talents et des compétences numériques, en ligne avec la stratégie "Maroc digital 2030".

Saisissant cette occasion pour féliciter les dix diplômés de cette promotion originaires de pays africains frères et amis, tels que la Mauritanie, le Bénin, le Togo, le Nigéria, le Burkina Faso et la Guinée, elle a souligné que la présence de ces étudiant dans le Royaume incarne la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a fait de la coopération Sud-Sud un choix stratégique et une priorité pour le Maroc et ses partenaires africains.

A cet égard, Mme Seghrouchni s'est félicitée de la coopération entre les universités marocaines et leurs homologues africaines en matière de formation des formateurs, ainsi que de la recherche scientifique.

Pour sa part, le président de l'Université Mohammed V de Rabat, Mohamed Rhachi, a relevé dans une allocution, lue en son nom par le Vice-Président chargé de la recherche, de l'innovation et du partenariat, Ismail Kessou, est revenu sur les défis de l'ingénierie de demain, estimant que ce secteur exige d'adopter une approche complète et innovante.

Selon lui, il est crucial de revoir régulièrement les contenus pédagogiques pour intégrer les avancées technologiques et les nouvelles méthodes d'enseignement, notamment l'apprentissage à distance et les approches didactiques adaptées.

Soulignant que l'enseignement à l'ENSIAS est reconnu tant au niveau national qu'international, M. Rhachi a mis l'accent sur l'importance de restructurer les programmes académiques pour inclure des méthodes d'enseignement avancées comme l'apprentissage par projet, la simulation et la réalité virtuelle, ainsi que l'urgence de développer des compétences transversales telles que la pensée critique, la résolution de problèmes complexes et l'innovation chez les étudiants.

Il a également mentionné l'importance de la responsabilité sociale et environnementale dans la formation des futurs ingénieurs, soulignant que l'ENSIAS s'engage à produire non seulement des experts techniques, mais aussi des citoyens responsables et conscients de leur impact sur la société et l'environnement.

De son côté, la directrice de l'ENSIAS, Ilham Berrada, a indiqué que la célébration constitue l'occasion d'honorer 278 femmes et hommes diplômés en ingénierie, notant que l'Ecole compte 1250 diplômés en master depuis 2008, ainsi que 430 diplômés en doctorat.

Parmi cette 30ème promotion d'ingénieurs figurent 56 diplômés qui, dans le cadre d'accords de coopération avec 19 institutions étrangères, ont obtenu un double diplôme, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le président de l'Association des élèves ingénieurs, Adnane Ait Abbou, a salué l'engagement des diplômés envers des valeurs de l'association, qui a toujours promu le travail d'équipe, l'engagement et la mise en valeur de l'identité de l'école.

Lors de cette cérémonie, un hommage a été rendu à neuf majorants des différentes filières proposées par l'Ecole, à savoir l'Ingénierie de l'Intelligence artificielle (2IA - 19 lauréats), Smart Supply Chain and Logistics (2SCL - 15 lauréats), Business Intelligence & Analytics (BI&A - 30 lauréats), Génie de la Data (GD - 21 lauréats) et Génie Logiciel (GL - 55 lauréats), l'Ingénierie Digitale pour la Finance (IDF - 19 lauréats), l'Ingénierie en Data Science and IoT (IDSIT - 43 lauréats), Smart System Engineering (SSE - 13 lauréats), la Sécurité des systèmes d'information (SSI - 23 lauréats).

Cette année revêt une importance particulière pour l'école avec la sortie de la première cohorte des filières accréditées en 2021 : 2SCL, GD, IDSIT et SSE.