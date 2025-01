Ile Maurice: Décentralisation des soins pour la cataracte

Dans une démarche visant à décentraliser les services de santé et réduire les temps d'attente pour les patients, le ministère de la Santé et du bien-être a annoncé le début des opérations de la cataracte à l'hôpital SAJ à Flacq depuis hier. Cette initiative répond à un besoin urgent de désengorger l'hôpital des yeux de Moka.

Le ministre Anil Bachoo a souligné qu'en décembre 2024, près de 1 000 patients étaient en attente d'une intervention chirurgicale pour la cataracte. «J'ai rencontré quatre patients qui ont partagé leurs expériences. L'un d'eux a attendu un an et demi, un autre un an, et deux ont patienté six mois. Une telle attente est inadmissible, et c'est pour cela que nous avons mis en place un département spécialisé à l'hôpital de Flacq», a déclaré le ministre.

Pour l'année 2024, l'ancien gouvernement avait dépensé environ Rs 120 millions pour effectuer des opérations de la cataracte dans des cliniques privées et aussi pour envoyer des patients à l'étranger. Désormais, ces opérations pourront être réalisées localement à Flacq.

En outre, le ministre a annoncé qu'une équipe spécialisée venue de Chennai sera présente à Maurice d'ici la fin janvier pour démarrer les premières opérations de patients souffrant de cancer au National Cancer Centre à Solférino.

La situation actuelle du cancer à Maurice est préoccupante : en 2024, 20 000 patients suivaient un traitement, et 191 décès ont été enregistrés. Et 85 patients ont été envoyés à l'étranger pour des traitements, dont trois n'ont pas survécu. «Plusieurs médecins étrangers nous ont confié que ces patients étaient souvent envoyés trop tard pour être soignés efficacement. C'est pour cela que nous avons décidé de pratiquer localement ces interventions. Tous les équipements nécessaires sont en cours d'installation et seront importés si besoin», a précisé le ministre de la Santé.