Ile Maurice: Afflux de pétroliers - Comment Port-Louis profite des perturbations géopolitiques

Une vidéo nous a été envoyée durant la semaine sur la présence d'un nombre frappant de pétroliers au même moment au large de Port-Louis. Cette scène a interpellé des citoyens qui l'ont alors immortalisée et chacun y va de son interprétation. Par exemple, d'aucuns se demandent si tous ces pétroliers attendent leur tour pour pouvoir décharger leur cargaison de produits pétroliers. Pour y voir plus clair, nous avons sollicité la Mauritius Ports Authority (MPA).

D'emblée, l'organisme réplique que plus il y a de navires dans les eaux de Port-Louis, dont la zone portuaire s'étend d'Albion à Baiedu-Tombeau, plus cela démontre la bonne santé du port.

«En sus de sa position stratégique, les récents changements géopolitiques font que Port-Louis est de plus en plus fréquenté par les navires pour les services auxiliaires qui ne nécessitent pas que les navires accostent à quai. Ces services permettent aux armateurs de gagner du temps tout en bénéficiant d'un service efficace», soutient la MPA. Les services auxiliaires comprennent principalement, le soutage (bunkering), dont les chiffres démontrent une demande accrue.

L'autorité portuaire met en avant «la performance exceptionnelle» pour l'exercice 2024, avec un volume record de 929 043 tonnes métriques de combustibles de soute livrées, soit une augmentation de 82 % par rapport à l'exercice précédent - 509 837 tonnes en 2023.

De plus, la MPA précise que Port-Louis renforce sa position comme un hub maritime dans la région, avec une croissance qui s'explique par des facteurs externes favorables.

D'abord, les tensions en mer Rouge avec les attaques des Houthis ont poussé de nombreux navires reliant l'Asie à l'Europe à contourner cette importante route maritime, préférant passer par le cap de Bonne-Espérance. Cette route plus longue augmente la consommation de carburant, qui fait ainsi monter en flèche la demande en soutage.

Ensuite, la fermeture des activités de soutage dans la baie d'Algoa en Afrique du Sud depuis septembre 2023 avec en toile de fond des différends fiscaux dans ce port concurrent, a redirigé une partie significative du trafic maritime vers Port-Louis.

Pour finir, la présence de grandes sociétés internationales de soutage dont celles réputées telles que Peninsula Petroleum, Bunker One, Stonewin et TFG Marine opérant à Port-Louis, attire un plus grand nombre de navires grâce à leur expertise.

Hormis le soutage, le port offre également une gamme étendue de services, permettant aux navires de rester opérationnels sans accoster à quai. Ces services incluent le changement d'équipage et d'agents de sécurité, l'évacuation de marins malades, blessés ou décédés, le chargement de pièces de rechange et le ravitaillement en provisions, les réparations des navires, l'inspection de la coque et les marchandises diverses, l'enregistrement des navires, l'inspection maritime, la collecte des déchets, l'approvisionnement en eau potable, entre autres.

Ce qui fait dire à la MPA que «le port de Port-Louis, loin de la perception populaire de n'être qu'un point de manutention du fret, est un centre névralgique pour beaucoup d'armateurs et de navires». Quoique le plus important reste le flux perpétuel du trafic portuaire.