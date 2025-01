Ile Maurice: Moratoire prolongé - Une année supplémentaire pour les emballages plastiques à usage unique utilisés par certains fabricants locaux de produits alimentaires

Le moratoire sur l'interdiction des produits plastiques non biodégradables à usage unique, destiné aux fabricants locaux de produits alimentaires, devait initialement expirer le 15 janvier 2023. Il a ensuite été prolongé jusqu'au 14 janvier 2025. Cette interdiction concernait notamment les gobelets et bols en plastique utilisés pour l'emballage de produits alimentaires comme les produits laitiers, la margarine, les plats remplis à chaud, ainsi que les barquettes en plastique utilisées pour le Modified Atmos- phere Packaging (MAP) de produits alimentaires frais, cuits ou précuits.

Cependant, le 16 janvier, le ministère de l'Environnement a annoncé une nouvelle extension du moratoire, qui s'étend désormais jusqu'au 14 janvier 2026. Celle-ci concerne les mêmes types d'emballage mais avec un délai supplémentaire. Ainsi, ces produits plastiques à usage unique non biodégradables seront désormais interdits à partir du 15 janvier de l'année prochaine.

Pour se conformer à cette nouvelle échéance, les fabricants locaux concernés doivent renouveler leur lettre d'autorisation auprès du ministère au plus tard le 14 mars 2025. Les autorisations délivrées depuis 2023 restent valables jusqu'à cette même date.

Toutefois, cette extension de moratoire ne s'applique pas à d'autres produits plastiques à usage unique comme les gobelets pour boissons ou confitures, les bols pour confiseries et condiments, ou encore les barquettes pour pâtisseries et poissons salés.

Pendant cette période d'un an, un Multi-Stakeholder Technical Committee sera établi pour faire un suivi des progrès réalisés et fournir des recommandations visant à accélérer la transition vers des alternatives écologiques. Ce comité proposera égale- ment des mesures, en s'appuyant sur le principe du pollueur-payeur. Et les fabricants locaux de produits alimentaires qui ont partiellement opté pour les alternatives non plastiques sont fortement encouragés à poursuivre leurs efforts pour l'emballage de leurs produits.

Pour Sunil Dowarkasing, consultant en environnement, «ce problème aurait dû être réglé bien avant». Il estime que «les industries ont déjà eu suffisamment de temps pour adopter des alternatives biodégradables» et ajoute que «le Multi-Stakeholder Technical Committee est une bonne initiative». «Il est essentiel d'accompagner correctement les parties prenantes dans cette transition. Nous espérons que cette fois-ci, la date butoir restera fixée à 2026 et ne sera pas étendue au-delà de cette échéance.» Outre les emballages, il souligne l'importance d'amender la réglementation pour inclure les bouteilles PET.

Pour rappel, les Environment Protection (Control of Single Use Plastic Products) Regulations 2020 et les Environment Protection (Banning of Plastic Bags) Regulations 2020 sont entrées en vigueur le 15 janvier 2021.