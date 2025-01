Ile Maurice: Réservoirs - ça ne donne pas l'eau à la bouche

Aussi régulier qu'un refrain. La plupart des réservoirs, en dehors de celui de Mare Longue sont à moitié vides. Au lundi 13 janvier, le taux moyen de remplissage des sept principaux réservoirs était de 44,1 %, contre 74,8 % à la même période, l'année dernière.

Le mardi 14 janvier, le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden a présenté la situation alarmante. En agissant le spectre des coupures d'eau plus drastiques à venir. Une tournée des principaux réservoirs le jeudi 16 janvier vient renforcer la sensation de soif qui nous guette. Avis à tous ceux qui gaspillent la précieuse ressource, que ce soit par paresse, par inconscience ou par je-m'en-foutisme. Le manque d'eau nous touche tous. Les fortes chaleurs ne feront que corser les désagréments. En attendant, scrutant l'horizon à l'affût des nuages de la saison des pluies.

La Nicolière.

Taux de remplissage : 45,4 % La route qui mène à ce réservoir est l'occasion d'une jolie balade. C'est en 1929 que La Nicolière devient réservoir. Il tient son nom d'un colon français qui possédait des terres dans cette région. Le réservoir est alimenté par la rivière du Rempart. C'est lui qui fournit le Nord de l'île. Le pont sur La Nicolière porte le nom de Paul Le Juge de Segrais, un ingénieur né à Mon-Goût, le 18 mai 1868.

La Ferme.

Taux de remplissage : 27,3 % Depuis le temps que les autorités parlent de fissures du réservoir La Ferme. Depuis le temps que l'on parle d'évacuation des squatters de ces terres de l'Etats, installés là, pour certains depuis deux décennies. Ils ont pour voisin ce plan d'eau où ils pêchent, où les enfants jouent et où ils vont prendre l'air. La Ferme, près de Bambous, a été construit en 1914.

Bagatelle Dam

Taux de remplissage : 43,6 % C'est le plus récent de nos réservoirs. La station de traitement d'eau de Bagatelle Dam a été inaugurée en septembre 2019. A l'époque, les autorités avaient indiqué que le coût de cette infrastructure avait doublé de Rs 3,3 milliards à Rs 6 milliards. Ce barrage fournit en eau une partie des Plaines Wilhems, Moka, Montagne Ory et une partie de la capitale.

Piton du Milieu

Taux de remplissage : 45,8 % Le réservoir de Piton du Milieu a été construit en 1952. Il est alimenté par les rivières Bateau, Vacoas et des «ruisseaux saisonniers». Il a un barrage haut de 13,5 mètres et long de 836, 16 mètres. Situé dans le district de Moka, il alimente l'Est de Maurice.

Mare-aux-Vacoas

Taux de remplissage : 49,1 % Le premier barrage sur la rivière Tamarin, à Mare-aux-Vacoas, date de 1885. Des sources historiques indiquent qu'au début du 20ème siècle, l'eau de la Grande Rivière Nord-Ouest et celle de la rivière du Tombeau sont déclarées impropres à la consommation. Le rapport de l'ingénieur sanitaire Chadwick suggère alors que l'eau provenant des canaux Dayot, Bathurst et de quelques autres soit utilisée unique- ment pour les besoins d'irrigation et que l'eau extrêmement pure du réservoir de la Mare aux Vacoas, aux Plaines Wilhems, soit utilisée pour les besoins domestiques.

Midlands Dam

Taux de remplissage : 42,4 % Ce barrage inauguré en mars 2003 aura 22 ans cette année. D'une hauteur de 38, 4 mètres et d'une longueur 88 mètres, le Midlands Dam a une capacité de stockage de 25,5 millions de mètres cube. Le barrage retient en partie l'eau de la Grande Rivière Sud-Est pour approvisionner les plaines du Nord.