Afrique: La CAF clôt avec succès un atelier sur la gouvernance à Alger

La Confédération Africaine de Football (CAF) a organisé avec succès un atelier sur la gouvernance à Alger, visant à promouvoir les meilleures pratiques en matière de gouvernance et de gestion financière au sein de ses fédérations membres. Cet événement, qui s'est déroulé du 15 au 17 janvier, a été supervisé par le département des Association Membres de la CAF, dirigé par Sarah Mukuna, en collaboration avec le département juridique présidé par Félix Majani.

Cet atelier, le troisième du genre après ceux organisés en Éthiopie et en Afrique du Sud pour les fédérations anglophones, s'inscrit dans la stratégie de la CAF pour renforcer la gouvernance et promouvoir le développement du football en Afrique. Cette initiative fait écho aux efforts du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, visant à établir des normes éthiques élevées au sein des fédérations africaines.

L'événement a réuni des représentants de 15 nations, avec la présence des secrétaires généraux et des directeurs financiers des fédérations de football des pays suivants : Algérie, Tunisie, Burundi, Djibouti, Rwanda, Tchad, Égypte, Érythrée, Mozambique, Soudan du Sud, Comores, Madagascar, São Tomé et Principe, Gabon et République Centrafricaine.

Au cours de ces trois jours de travail, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment les principes et structures de gouvernance, la gestion financière rigoureuse, l'orientation stratégique et la manière de garantir l'atteinte des objectifs. Des sujets essentiels tels que la gestion des relations avec les partenaires, les conflits d'intérêts, ainsi que la lutte contre la corruption et la fraude ont également été traités, avec des exemples pratiques d'outils de gouvernance.

Les discussions ont mis l'accent sur des questions clés telles que la gestion des processus financiers, la préparation des budgets, les mécanismes d'achat et de paiement, ainsi que la génération de revenus. Un focus particulier a été mis sur le rôle de la commission financière, d'audit et de conformité, accompagnée d'une proposition de plan d'action pour renforcer la stabilité financière des fédérations membres et réformer les fédérations régionales au sein de la CAF.

À l'issue de l'atelier, Sarah Mukuna a salué l'engagement et la participation active des représentants des fédérations, les remerciant pour leurs contributions précieuses au cours des trois jours d'échanges.

Les participants, qui ont exprimé leur satisfaction face à la qualité des discussions et des conditions de travail exceptionnelles, ont également souligné le rôle fondamental de la CAF dans la promotion de bonnes pratiques de gouvernance et de gestion au sein du football africain.