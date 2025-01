Ile Maurice: Compétences, expérience et technologie de pointe sous un même toit à Phoenix

Comme annoncé en octobre dernier, Phoenix s'est enrichi d'une nouvelle clinique, la Premium Care. C'est le premier né de la compagnie Medi-Six, appellation choisie en hommage à la famille Médicis, qui bâtit la ville de Florence en Italie et où les sciences et l'art avaient droit de cité.

La majorité des têtes pensantes de ce projet étant des médecins spécialistes aux compétences et à l'expérience éprouvées, Premium Care offre, par conséquent, des soins de qualité premium et un plateau technique de choix comme on en trouve dans les pays développés. L'express vous propose une visite guidée de cet établissement s'étalant sur cinq étages, pouvant admettre à la fois 70 malades et traiter un grand nombre de patients dans ses différents services.

Remontons aux origines de cette clinique d'une superficie d'environ 60 000 pieds carrés, dont les grandes baies vitrées à chaque étage, déversent un flot de lumière. Elle a été bâtie sur un terrain de deux arpents à Phoenix, situé juste avant Socota Phoenicia Ltd. Les cerveaux derrière Premium Care sont le neurologue Dominique Lam et son ami Hang Leung, restaurateur de renom, qui possède Le Dragon Vert et Le Domaine Anna. Avant la pandémie du Covid-19, le Dr Lam cherchait un local pour ses consultations privées et son ami Hang Leung dont la fille, dentiste, était rentrée au pays, avait le même objectif. Comme ils en parlaient à quelques amis, notamment au gastroentérologue Denis Li Kam Wa et à l'anesthésiste Laval Sun Min Ah Kee, ces derniers ont manifesté leur intérêt à être partie prenante de leur projet.

La discussion a évolué durant le confinement et le projet initial a commencé à prendre de l'ampleur. Et aux consultations s'est ajouté un centre médical avec une pharmacie et un laboratoire. De fil en aiguille, le projet a grossi et finalement, ils ont opté pour une clinique, qui proposerait l'expertise et l'expérience de médecins spécialistes chevronnés, qui en sus de traiter les patients à l'aide d'équipements de pointe, transmettraient leur savoir à de jeunes médecins.

Le terrain trouvé, ils ont confié les plans du bâtiment à l'architecte Francis Wong et son exécution à la compagnie de construction Rehm-Grinaker. Par la suite, le Dr Lam a contacté d'autres spécialistes aux compétences reconnues comme les cardiologues Aniff Yearoo et Nizam Domah, qui sont également entrés dans l'actionnariat, de même que des financiers mauriciens.ABC Banking et la HSBC ont aussi accepté de jouer le jeu lorsqu'une augmentation de fonds s'est avérée nécessaire. Le montage financier a été réalisé sous la supervision de Jay Dhanjee, expert comptable et consultant financier. La valeur totale du projet est de Rs 1.5 milliards.

Le Dr Lam a patienté un an et demi avant d'obtenir tous les permis nécessaires à l'ouverture de cet établissement. C'est chose faite depuis la semaine écoulée. Donald Ha Yeung a été recruté comme Chief Operating Officer (COO) et le Dr Fazlur Jaufeerally, qui a exercé pendant longtemps en médecine interne au Singapore General Hospital, y sera Medical Adviser. Premium Care for All est le motto de la clinique dont le logo est une fleur de lotus surmontée d'un coeur, ce qui souligne l'approche humaine qui sera celle des praticiens et du personnel de la clinique et leur rigueur professionnelle. Vingt médecins généralistes y exerceront comme médecins résidents et une centaine de spécialistes comme médecins visiteurs pour l'instant. Les quelque 200 membres du personnel sont majoritairement mauriciens. Le parking situé à l'arrière du bâtiment peut accueillir 160 véhicules.

Rez-de chaussée

Premium Care a trois entrées au rez-de-chaussée. La première se trouve devant le bâtiment où les patients peuvent être déposés et récupérés. On peut aussi accéder à l'établissement par la seconde porte donnant sur le parking. La troisième porte, à l'arrière également, est réservée aux urgences. En entrant, on ne peut s'empêcher d'éprouver un sentiment de quiétude, qui n'est pas étranger aux teintes choisies pour les intérieurs, soit du beige, du vert pâle et du bleu délavé.

À gauche se trouve la pharmacie et la parapharmacie, au centre, les sièges réservés aux patients et à leurs proches, qui ont de quoi s'occuper l'esprit en regardant les émissions diffusées par le téléviseur grand écran placé en face d'eux. À droite, c'est le comptoir d'accueil où travaillent quatre souriantes préposées affectées aux admissions et à la prise de rendez-vous. Un peu plus loin, il y a la cafétéria où se restaurer sur le pouce. Puis vient le laboratoire où toutes les analyses qui s'effectuent à Maurice peuvent être réalisées. À côté, la porte automatique, surplombée par l'écrit Emergency, s'ouvre sur l'entrée réservée aux ambulanciers.

Au rez-de-chaussée figure aussi le service de radiologie, qui comprend la salle d'Imagerie par Résonance Magnétique de 1.5-Tesla helium free, toutes options comprises, «le plus performant du pays», précise le Dr Lam. Les images générées par cet appareil IRM sont d'une clarté impressionnante. L'appareil est équipé pour réaliser des IRM cardiaques. Attenant, il y a la salle du CT Scan de 128 barrettes, qui est aussi de dernière technologie et capable de réaliser des angiographies coronaires. Un appareil à rayons X digital et un appareil d'échographie complètent l'unité d'imagerie.

Premier étage

Au premier, il y a 25 salles de consultation. Ce niveau abrite aussi une unité de cardiologie avec son équipement d'échocardiographie de pointe et son appareil de test d'effort dernier-cri. Le cardiologue Aniff Yearoo, qui est présent lors de la visite, précise que si la technologie a son mot à dire dans le diagnostic, le plus important est le premier examen par le médecin. «L'écoute et l'examen au stéthoscope par le médecin est le plus important car ils permettent de savoir ce qu'il faut rechercher. La technologie vient confirmer l'idée première du médecin.» Deux unités complètent cet étage, soit celle de chirurgie plastique et cosmétique tombant sous la responsabilité du Dr Kheeldass Jugun, chirurgien plastique, et une salle de physiothérapie, qui comprend notamment un vélo thérapeutique de dernière technologie, qui permet aux personnes à mobilité réduite d'appliquer leur programme de rééducation.

Deuxième étage

Le deuxième niveau est dédié aux patients hospitalisés. On y trouve des chambres privées et semi-privées comprenant des lits médicalisés à la literie blanche à rayures du même ton, comme on pourrait en trouver chez soi.

Troisième étage

Au troisième étage, il y a d'autres chambres privées, semi-privées et un Day ward, le tout est complété par un service d'endoscopie permettant de réaliser des examens tels que la gastroscopie, la colonoscopie et la bronchoscopie. Un autre espace est dédié à l'oncologie et l'ophthalmologie.

Quatrième étage

Le quatrième étage est en quelque sorte le poumon du Premium Care car c'est là que se trouvent l'Intensive Care Unit avec neuf lits et tous les équipements nécessaires à la prise en charge des cas graves, un Cath-lab dernier-cri avec toutes les options pour la pratique d'angiographies, de dilatation d'artères, de pose de stents et d'autres investigations cardiaques, neurologiques et vasculaires. Le Dr Lam précise que le plateau technique de la clinique, qui comprend l'IRM, le CT Scan et le Cath-lab, tous de la marque Philips, est identique à ceux que l'on retrouve dans les grands centres hospitaliers, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Trois salles d'opération avec les dernières technologies sont attenantes, la petite pour les interventions sans gravité, la moyenne pour la chirurgie générale et la grande pour des opérations d'envergure comme les interventions neurologiques, cardiaques et orthopédiques. Ces trois salles d'opération sont dotées d'un système d'aération laminar-flow, qui aide à créér et à maintenir un environnement stérile. Après les interventions et dépendant de l'état des malades, ils sont soit transférés en salle de réveil, qui figure à cet étage ou en ICU.

Cinquième étage

Le cinquième niveau est réservé à l'administration et aux cuisines où Hang Leung et le chef Patrick Vitry forment le personnel de cuisine de la clinique en suivant les conseils d'une diététicienne. Ce niveau comprend aussi une terrasse aux baies vitrées ouvertes avec vue imprenable sur Sodnac, Quatre-Bornes, Beaux-Songes et au loin Flic-en-Flac et même le Trou-aux-Cerfs, et le restaurant où les proches des malades peuvent prendre un repas. Le clou de ce dernier étage est la salle de conférence de 150 places à l'excellente acoustique ne nécessitant pas l'utilisation d'un système de sonorisation et capable d'accueillir des formations et des cours de développement professionnel continu.

Une prise en charge abordableCe mélange d'expertise, d'expérience et de technologie pourrait laisser croire que les prix pratiqués y seront exorbitants. Or, le Dr Lam soutient qu'ils seront «tout à fait raisonnables, avec un mode opératoire moins hiérarchisé et une organisation plus plate.» Et puis, ajoute-t-il, les autres actionnaires, qui sont des financiers aguerris, guident les directeurs actionnaires par leurs conseils avisés. «Nous sommes pour la rentabilité oui mais sur le long terme. Nous voulons avant tout offrir un service pointu, avec une approche humaine. On va miser sur la compétence, la technologie et la qualité des soins.

Avec tout cela, les patients de tous bords viendront.» Le neurologue voit aussi plus grand. Sa vision étant conforme à celle du gouvernement, qui disait vouloir faire de Maurice un Medical Hub, il est pour l'ouverture aux spécialistes étrangers de renom, qui seraient disposés à venir partager leur médecine de pointe à Maurice. «S'ils viennent, c'est sûr que leur clientèle de l'étranger suivra, de même que les expatriés vivant à Maurice. De plus, ce ne sera plus nécessaire pour les patients mauriciens de partir à l'étranger pour se faire soigner.»