Ethiopie: L'Epiphanie éthiopienne est célébrée de manière colorée dans toute l'Éthiopie.

<strong>Addis Abeba, le — : - L'Epiphanie éthiopienne, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est célébrée de manière colorée dans toute l'Éthiopie pendant trois jours à compter du 18 janvier 2025.

En adressant nos voeux les plus chaleureux pour une période de fêtes joyeuse et harmonieuse, nous tenons à conseiller aux ressortissants étrangers résidant à Addis-Abeba, y compris aux diplomates et au personnel des organisations internationales, d'envisager des itinéraires alternatifs pour atténuer les éventuelles perturbations causées par les embouteillages dus à cette grande célébration comme Jan Meda et Akaki kaliti Tabot Maderia où la réplique de l'arche d'alliance est placée.

Conformément à l'annonce faite par la police d'Addis-Abeba, le stationnement de tout véhicule dans un rayon de 500 mètres des entrées et sorties des sites de Ketera et de baptême, ainsi que le long des rues où circulent les répliques de l'arche de l'alliance et des fidèles, dans les 11 sous-villes d'Addis-Abeba est interdit du 18 janvier 2025 au 20 janvier 2025.

Ainsi, les routes suivantes seront fermées aux véhicules du 18 janvier au 20 janvier 2025.

Du rond-point Sodist Kilo - Hôpital Menelik

De l'hôpital Menelik - rond-point du 3e bataillon

Du rond-point du 3e bataillon - rond-point Sidist Kilo

Autour des zones d'Akaki Kaliti

De l'usine Walya Bira - Hôpital Tirunesh Beijing

De la route principale d'Akaki - Hôpital Tirunesh Beijing

De 08 - Pont Akaki, les routes seront interdites à tout type de véhicule à partir du 1er janvier 18, 2025, à 10h00.

Donc, il est conseillé aux conducteurs d'utiliser des routes alternatives.

L'Épiphanie éthiopienne est une fête colorée célébrée dans toute l'Éthiopie pour commémorer le baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste dans le Jourdain.