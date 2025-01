Maroc: Essaouira - Projection du documentaire poignant 'Résister pour la paix'

Essaouira — L'espace socioculturel "Dar Souiri" à la Cité des Alizés a été, vendredi soir, le théâtre d'une soirée cinématographique exceptionnelle avec la projection du documentaire "Résister pour la paix", réalisé par Hanna Assouline, fondatrice du mouvement "Les Guerrières de la Paix", et Sonia Terrab, réalisatrice et membre active de ce collectif.

Sorti en 2024 et projeté pour la première fois au Maroc, ce film puissant retrace le parcours de ses deux réalisatrices, également journalistes engagées, qui explorent les initiatives audacieuses et inspirantes de militants palestiniens et israéliens travaillant main dans la main pour bâtir des ponts et promouvoir la paix dans un contexte de conflit persistant.

Dans une salle comble, ce documentaire poignant a offert un regard humain et émouvant sur des récits de résilience, d'espoir et d'engagement non violent, mettant en lumière la capacité de l'action collective à dépasser les divisions.

À l'issue de la projection, un débat riche et constructif s'est tenu en présence des réalisatrices, qui ont partagé avec le public leurs motivations et leur démarche, insistant, à cet égard, sur "l'urgence de donner une voix à celles et ceux qui, malgré les obstacles, s'efforcent de construire des passerelles entre les peuples".

À cette occasion, Hanna Assouline s'est réjouie de la tenue de cette projection à Essaouira, qu'elle a qualifiée de moment symbolique, soulignant qu'elle "s'inscrivait dans un contexte particulier marqué par deux événements marquants, à savoir l'accord de cessez-le-feu à Gaza et la nomination du mouvement Les Guerrières de la Paix pour le Prix Nobel de la Paix 2025".

Cette soirée cinématographique a rassemblé un large public, composé d'acteurs culturels, de militants associatifs, ainsi que de personnalités marocaines et étrangères issues de divers horizons, témoignant de l'intérêt unanime pour les valeurs de paix et de dialogue mises en avant par cet événement.

Portée par l'Association Essaouira-Mogador, cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts constants de la Cité des Alizés pour promouvoir les valeurs d'ouverture, de tolérance, du rapprochement et de coexistence pacifique qui font son ADN.

Pour rappel, le mouvement français "Les Guerrières de la Paix", fondé en 2022, rassemble des femmes juives et musulmanes engagées en faveur de la paix, de la justice et de l'égalité. En mars 2023, ce collectif a organisé le Forum Mondial des Femmes pour la Paix à Essaouira, lançant un Appel universel à la Paix depuis la Cité des Alizés, symbole mondial d'échanges interculturels et de dialogue interreligieux.

Ce forum avait réuni des militantes de renom, telles que Jessica Mwiza (Rwanda), militante de la mémoire, Huda Abu Arquob, présidente de l'Alliance for Middle East Peace (Palestine), et Nurith Hagragh, représentante de Women Wage Peace (Israël). Ensemble, elles avaient uni leurs voix pour transmettre un message universel de paix au monde entier, réaffirmant le rôle crucial des femmes dans les processus de réconciliation et de justice sociale.