Tunisie: Ce soir ouverture des JMC 2025 - Révélations d'ici, talents d'ailleurs

Une semaine bien rythmée en évasions sensorielles... et des dates à retenir pour une 10e édition du 18 au 24 janvier 2025, qui commence ce soir.

Devenues au fil des années un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique, offrant une plateforme d'échange et de découverte autour de la création musicale contemporaine en Tunisie et au-delà des frontières, les Journées musicales de Carthage (JMC) reviennent pour leur 10e édition du 18 au 24 janvier 2025, pour animer Tunis en musiques d'ici et d'ailleurs.

A partir de ce soir et durant une semaine, les festivaliers pourront assister à six concerts phares, mettant en vedette le groupe «Tarabband» (Irak, Egypte, Suède), Si Lemhaf (Tunisie), le groupe jordanien «Autostrad», Elida Almeida (Cap-Vert), le rappeur, chanteur, compositeur d'origine palestinienne Big Sam, et le groupe «Chakam» (Palestine, Iran, France).

Plus d'une quinzaine de showcases, programmation emblématique de ces Journées, mettront en lumière des talents émergents de divers horizons et des spectacles de rue sont également programmés sur l'avenue Habib Bourguiba.

Ce soir au théâtre de l'Opéra, la levée de rideau sera marquée dans la cérémonie d'ouverture par des sonorités métissées avec la chanteuse espagnole «La Jose», mêlant flamenco, folk, soul-funk et influences latino-américaines ainsi que le groupe italien «Ars Nova Napoli», dans un registre napolitain, les JMC se préparent, tout comme les fidèles festivaliers et amateurs d'évasions sonores.

Les billets sont disponibles en ligne sur le site officiel des JMC, avec des tarifs variant entre 10 et 15 dinars, à l'exception du concert de Big Sam dont le prix est de 30 dinars. Les étudiants bénéficient de réductions de 50% sur présentation de leur carte d'étudiant aux guichets de la Cité de la culture. Les ventes débuteront au guichet de la Cité de la culture le 18 janvier 2025, de 9h00 à 21h00.

Une semaine bien rythmée en évasions sensorielles... et des dates à retenir : Au-delà de l'esprit compétitif du festival, les Journées musicales de Carthage offrent l'occasion de découvrir des talents, des registres, des parcours, des expériences, des oeuvres, des cultures d'ici et d'ailleurs, pour vivre et découvrir des expériences musicales captivantes qui transcendent les frontières à travers des récits multiples racontées par les rythmes, les paroles, les instruments et les voix.