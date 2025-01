Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 janvier 2025

Des affrontements entre FARDC et M23 à Masisi au Nord-Kivu, s’étendent vers Kalehe au Sud-Kivu

Situation tendue et volatile ce dimanche 19 janvier dans les territoires de Masisi (Nord-Kivu), et de Kalehe (Sud-Kivu). Selon plusieurs sources, les combats qui opposent les Forces armées de la RDC (FARDC) et ses alliés, aux rebelles du M23/AFC, s’étendent déjà vers le territoire de Kalehe au Sud-Kivu.

Ces affrontements qui ont repris depuis samedi 18 janvier dans la matinée autour de la localité de Ngungu-Kasake, et sur l’axe Bitonga, dans le groupement Mupfunyi Shanga, en territoire de Masisi, (Nord-Kivu), se sont poursuivis jusque tard la nuit, indiquent plusieurs sources civiles locales. Selon ces sources, dans la soirée, ces combats se sont même rapprochés de l’axe Kashovu-Lumbishi, à Kalehe. (Source mediacongo)

Nord-Ouest : Le couronnement de Samuel Eto’o divise les chefs traditionnels au Cameroun

Après une vague d’indignation observée sur les réseaux sociaux, c’est au tour de Sa Majesté Fon Yakum Kevin Teuvih, Fon Suprême de Bambalang et président de la Chambre des chefs du Nord-Ouest d’exprimer son désaccord à l’élévation de Samuel Eto’o aux rangs de Fon des Fons dans la localité de KOSHIN.

Sa Majesté Fon Yakum Kevin Teuvih, Fon Suprême de Bambalang, localité où Samuel Eto’o a été couronné vendredi par Fon Ju Wilson de 3e degré, se désolidarise de cet événement traditionnel. En effet, vendredi 17 janvier 2025, Samuel Eto’o a été couronné Fon des Fons par Fon Ju Wilson de 3e degré du village de Koshin dans l’arrondissement de Fungom, département du Menchum. Les photos et vidéos de cette cérémonie ont choqué plus d’un.

Du coup, certains Camerounais, qu’ils soient originaires de la région du Nord-Ouest ou non, ont exprimé leur mécontentement par rapport à ce nouveau titre traditionnel de l’ancien Lion Indomptable reçu par le Fon Ju Wilson qui prétendait agir au nom des Fons de la région en question. (Source LeBledParle)

Niger : le rédacteur en chef de Canal 3 en garde à vue après la diffusion d’un baromètre sur les ministres

Au Niger, le journaliste Seyni Amadou toujours en garde à vue. Le rédacteur en chef de la chaîne privée Canal 3 a passé la nuit de samedi 18 à dimanche 19 janvier à la police judiciaire. Il a été interpelé à la suite de la suspension de Canal 3 pour un mois, après la diffusion par la chaîne d’un baromètre classant les ministres en fonction de leur performance au gouvernement.

Cet élément diffusé par Canal 3 est pourtant d’un exercice habituel que la chaîne répète chaque année. Mais cette fois-ci, le ministère de la Communication a décidé de suspendre la chaîne et son rédacteur-en-chef Seyni Amadou est interrogé par la police depuis samedi 18 janvier. (Source RFI)

Les artistes tchadiens commencent à percevoir leur redevance sur le droit d'auteur

Au Tchad, après des mois de retard, les artistes commencent enfin à recevoir leurs redevances sur les droits d'auteurs ce week-end, mettant fin à une grogne croissante. L'ONAMA, le plus gros utilisateur de leurs œuvres, n'avait pas jusque-là honoré ses engagements.

Les artistes menaçaient de manifester devant l’Office national des médias audiovisuels.

Instituée par la loi 005 de 2003, portant protection du droit d’auteur, des droits voisins et des expressions du folklore, ce droit conféré aux artistes tchadiens n’est pas régulier. Les associations regroupant les artistes disent qu’elles sont obligées de hausser le ton pour attirer l’attention des autorités. (Source VOA Afrique)

Rwanda : Kagame presse pour concrétiser les accords avec le Togo

Les présidents rwandais et togolais se sont rencontrés à Kigali pour renforcer leurs liens bilatéraux. Agriculture, commerce et énergie sont au cœur des discussions.

Le président rwandais Paul Kagame a appelé à une mise en œuvre rapide des accords bilatéraux lors d’une rencontre avec son homologue togolais Faure Gnassingbé à Kigali, les deux dirigeants souhaitant intensifier leur coopération dans plusieurs secteurs stratégiques.

« Je veux toujours rappeler aux gens qu’une fois que nous nous sommes rendus visite, que nous avons discuté, que nous avons conclu des accords, qu’il ne reste plus qu’à se mettre aux affaires et faire ce que nous devons faire », a déclaré le président Kagame lors des discussions bilatérales. (Source apanews)

« La France n’est pas une bonne conseillère en Afrique, ni aujourd’hui ni hier », Simone Gbagbo

Dans une interview exclusive accordée à VoxAfrica, Simone Gbagbo, ancienne Première dame de Côte d’Ivoire et désormais candidate à la présidentielle de 2025, revient sur son parcours politique, ses désaccords avec Laurent Gbagbo, et surtout sur la place de la France dans les affaires africaines. Avec des mots incisifs et des exemples précis, elle peint un tableau critique des relations historiques entre la France et l’Afrique, qu’elle qualifie d’entraves à la souveraineté du continent.

Simone Gbagbo commence par évoquer la relation complexe qu’elle a eue avec son ex-mari, l’ancien président Laurent Gbagbo. « Dans une organisation politique, il y a des choses sur lesquelles vous êtes d’accord et d’autres sur lesquelles vous ne l’êtes pas. Quand vous n’êtes pas d’accord, il est bon de le dire », explique-t-elle pour clarifier les raisons de leur éloignement. (Source beninwebtv)

Sénégal : le président Diomaye Faye annonce des réformes clés pour le système Judiciaire

Le 16 janvier 2025, à l’occasion de la rentrée des cours et tribunaux, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a dévoilé une série de réformes importantes destinées à renforcer le système judiciaire du pays. Sous le thème « Droit de grève et préservation de l’ordre public », cette cérémonie a mis en évidence la volonté du gouvernement de mieux encadrer le droit de grève tout en garantissant le maintien de l’ordre public.

Le droit de grève dans les secteurs stratégiques du Sénégal sera encadré par des réformes juridiques, incluant des solutions alternatives pour résoudre les conflits, telles que l’arbitrage et la médiation. Toutefois, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a fait cette annonce, souligne l’importance de trouver un équilibre entre ce droit et la préservation des services publics essentiels, insistant sur le rôle crucial de la justice dans la stabilité sociale et la cohésion nationale. (Source Africa 24)

Élections municipales à Madagascar : Proclamation des résultats officiels boycottée par l’opposition à Tanà

Les dirigeants des partis contestataires ont choisi de ne pas venir assister à la cérémonie de proclamation des résultats officiels des élections municipales du 11 décembre dernier.

La proclamation officielle des résultats des élections municipales à Antananarivo s’est déroulée hier au Tribunal Administratif d’Anosy dans une ambiance particulièrement marquée par l’absence remarquée des opposants politiques. Aucun membre ni partisan du parti d’opposition Tiako i Madagasikara (TIM), du HVM, du MMM, et des autres formations de l’opposition, n’a assisté à cette cérémonie présidée par les juges administratifs. Toutefois, le TIM a obtenu 20 sièges au conseil municipal tandis que l’IRMAR en a eu 23. Le parti Tia Tanindrazana a eu 7 sièges et le Mouvement Gasikara 3 (Source midimadagasikara)

Quel est l'héritage d'Amílcar Cabral, leader du mouvement indépendantiste en Guinée-Bissau et au Cap-Vert, 52 ans après sa mort ?

Ce 20 janvier 2025 coïncide avec le 52e anniversaire de la mort d'Amilcar Cabral, révolutionnaire africain et leader du mouvement indépendantiste en Guinée-Bissau et au Cap-Vert.

D'origine capverdienne et bissau-guinéenne, Amilcar Cabral né le 12 septembre 1924 à Bafata en Guinée-Bissau alors colonie portugaise, est fortement enraciné au Cap-Vert, archipel de dix îles et huit îlots situé à 450 kilomètres au large de Dakar.

Alliant la lutte armée à un mouvement politique et idéologique, il a contribué à forger une doctrine qui milite en faveur de la décolonisation et qui ne cesse d'influencer les mouvements de libération à travers le continent africain et au-delà. (BBC Afrique)

Coupe de la Confédération : Al-Masry et Zamalek brillent pour la dernière journée

Al Masry 3-1 Black Bulls de Maputo

Buts : Ben Youssef, 22e, 42e, 47e / R. Akproh 57e

Grâce à un triplé de Fakhreddine Ben Youssef (22e, 42e, 47e), Al-Masry a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF 2024, terminant à la deuxième place du groupe D avec 9 points. Leur victoire décisive lors de la dernière journée a marqué un tournant dans leur parcours. En revanche, Black Bulls Maputo, derniers du groupe, n'ont pas réussi à franchir la phase de groupes, mettant en évidence leurs difficultés tout au long de la compétition.

Al-Masry poursuit donc son rêve continental, tandis que les Black Bulls devront analyser leur performance pour rebondir dans les prochaines saisons. (Source CAF)