Maroc: L'Union des Comores célèbre le 5è anniversaire de l'ouverture de son consulat à Laâyoune

Laâyoune — Le Consulat général de l'Union des Comores à Laâyoune a organisé, samedi, une cérémonie en célébration du 5ème anniversaire de l'ouverture de cette représentation diplomatique, la première dans la capitale du Sahara marocain.

Placée sous le signe "Cinq ans de diplomatie, de contact et de proximité du consulat général de l'Union des Comores au Sahara marocain", cette célébration a été une occasion pour mettre en évidence les relations diplomatiques, scientifiques et économiques entre le Maroc et l'Union des Comores, qui avait ouvert en décembre 2019 un Consulat général dans le chef-lieu des provinces du Sud du Royaume.

Dans une allocution de circonstance, le Consul général de l'Union des Comores à Laâyoune, Said Omar Said Hassane, a rappelé la position constante de son pays en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume et la marocanité du Sahara.

M. Said Hassane, qui est également le doyen du corps consulaire à Laâyoune, a mis l'accent sur la dynamique d'ouverture de représentations diplomatiques à Laâyoune et à Dakhla, notant que le Sahara marocain devient ainsi un lieu stratégique de rencontre et de dialogue entre diverses cultures et nations.

Il a également indiqué que le Consulat général de son pays a opté pour une diplomatie de proximité afin de rendre opérationnelle et tangible cette coopération bilatérale, notant que ce 5ème anniversaire est l'occasion de célébrer cet événement historique et d'explorer de nouvelles pistes de coopération pour l'avenir.

Par ailleurs, le diplomate a fait savoir que les établissements universitaires et de formation professionnelle dans les provinces du Sud accueillent plusieurs étudiants de l'Union des Comores et d'autres pays africains, faisant observer qu'ils sont considérés comme de futurs ambassadeurs du Maroc dans le continent.

A cette occasion, le Consul général de l'Union des Comores à Laâyoune, le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, et le président de la commune de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid, ont visité une exposition photographique mettant en avant le riche patrimoine culturel comorien.

Un programme riche a été concocté pour cette célébration dont une conférence sur le développement, l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes et des femmes dans les provinces du Sud, des visites aux entreprises et coopératives, des échanges intellectuels et culturels et des prestations artistiques, outre l'organisation d'une exposition d'objets d'art.