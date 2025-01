Ile Maurice: Élections du Bar Council

interview

Questions à...

Me Yuvir Bandhu : «Je serai la voix des jeunes avocats, étant moi-même jeune...»

À 28 ans, vous êtes le plus jeune des avocats ayant postulé pour l'élection du Bar Council. Présentez-vous.

Je m'appelle Bandhu Singh Yuvir Sharma. J'ai été admis au barreau mauricien en septembre 2022. Quatre mois après mon admission, en janvier 2023, je me suis présenté comme candidat en tant que membre, et même sans être élu, j'ai reçu 119 voix. La même année, j'ai rejoint le Young Bar Committee où j'ai travaillé avec une équipe dynamique en organisant des activités de randonnée et des cours de Continuing Professional Development (CPD) au siège du Bar Council.

En 2024, la nomination d'un nouvel Attorney General et les élections nationales ont mis en évidence une demande publique de renouvellement, de transparence et de progrès. Le Conseil de l'Ordre, en tant que voix de la profession juridique, doit se faire l'écho de cet élan en adoptant des initiatives audacieuses et en défendant l'avenir de notre profession. Je crois en un Conseil de l'Ordre qui soit non seulement le gardien de nos traditions, mais aussi le moteur de mesures modernes et tournées vers l'avenir.

Comment comptez-vous améliorer l'accès à la profession pour les avocats issus de milieux divers ou sous-représentés ?

J'ai un manifeste. J'ai l'intention d'introduire des programmes de CPD plus complets afin de renforcer la défense des intérêts et d'améliorer les compétences professionnelles. Nous encouragerons la camaraderie et l'unité entre les membres par le biais d'événements tels que des activités de renforcement de l'esprit d'équipe, des discussions professionnelles et des réunions informelles. Nous promouvrons également l'équité et la transparence dans la distribution des opportunités et les processus de prise de décision.

Comment envisagez-vous de représenter efficacement les jeunes avocats au Conseil de l'Ordre ?

Je serai la voix des jeunes avocats, étant moi-même jeune. Je me battrai pour des opportunités équitables et je fournirai les ressources nécessaires pour exceller. Organiser des programmes de mentorat associant des avocats chevronnés à de jeunes avocats afin de favoriser l'orientation, la progression et le soutien. Assurer une répartition équitable des dossiers et des opportunités de carrière.

Quels changements comptez-vous apporter si vous êtes élu ?

Je plaiderai en faveur d'un parking réservé aux avocats dans les commissariats de police et les tribunaux afin d'améliorer l'efficacité et la commodité. Mais aussi en faveur d'un ascenseur réservé aux avocats à la Cour suprême entre 9 et 10 heures. Je plaiderai également pour accentuer la pression pour la mise en oeuvre de la loi sur la police et les preuves judiciaires (PACE) à Maurice afin d'aligner le système juridique sur les normes internationales. Je vais en outre soutenir les efforts visant à accélérer et à améliorer les systèmes de gestion des tribunaux.

Somand Kumar Adheen : «Je plaiderai pour une révision des honoraires minimaux pour garantir une rémunération équitable...»

À 32 ans, vous êtes un des jeunes avocats ayant postulé pour l'élection du Bar Council. Présentez-vous.

Je suis Somand Kumar Adheen, avocat avec deux ans de pratique au Barreau de Maurice. Passionné par le droit, j'ai une approche dynamique et innovante dans la profession. Mon engagement à représenter les intérêts des jeunes avocats, à moderniser nos institutions et à défendre les principes de justice et d'égalité m'a motivé à me porter candidat pour ces élections.

Comment comptez-vous améliorer l'accès à la profession pour les avocats issus de milieux divers ou sous-représentés ?

Je crois fermement à l'égalité des chances et à l'inclusion. Pour améliorer l'accès à la profession, je proposerai des programmes de mentorat ciblés pour soutenir les étudiants en droit issus de milieux modestes, une collaboration renforcée avec l'Institut pour la formation judiciaire et légale (IJLS) pour offrir des formations adaptées aux nouveaux entrants, la promotion de bourses d'études et d'assistance financière pour les aspirants avocats et aussi un dialogue ouvert avec les universités et les parties prenantes pour identifier et lever les obstacles spécifiques à l'accès à la profession.

Comment envisagez-vous de représenter efficacement les jeunes avocats au Conseil de l'Ordre ?

Je m'engage à être une voix forte et proactive pour les jeunes avocats en créant une plateforme dédiée pour recueillir leurs préoccupations et idées, et plaidant pour une révision des honoraires minimaux pour garantir une rémunération équitable, modernisant l'application de la Mauritius Bar Association (MBA) pour offrir un meilleur accès à l'information, aux formations et aux opportunités de réseautage. Défendre leurs droits, notamment pour un espace de stationnement dédié dans les commissariats et des conditions de travail plus justes font partie de mes préoccupations de même que promouvoir des initiatives qui favorisent le développement professionnel, comme des ateliers pratiques et des séminaires sur des domaines juridiques émergents.

Quels changements comptez-vous apporter si vous êtes élu ?

Si je suis élu, je souhaite moderniser l'Ordre en améliorant la transparence, la communication et l'efficacité des services offerts par le Bar Council. Je m'engage également à collaborer avec les autorités pour la mise en oeuvre du Police and Criminal Evidence Act (PACE) afin de garantir le respect des droits fondamentaux. Par ailleurs, je prévois l'introduction de formations continues pertinentes et de ressources pour faciliter l'insertion et la progression des jeunes avocats.

En outre, je négocierai avec les forces de l'ordre pour obtenir des espaces de stationnement réservés aux avocats dans les commissariats. Enfin, je m'efforcerai d'encourager une participation active de tous les membres, en mettant un accent particulier sur les jeunes et les groupes sous-représentés. Mon objectif est de représenter et défendre les intérêts de mes confrères tout en apportant une perspective jeune et innovante.