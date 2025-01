Gabon: Le ras-le-bol des petits commerçants librevillois face à la multiplication de taxes

Presque la gorge nouée de colère, Marie Solange évoque son dur quotidien. Cette restauratrice est étranglée par les taxes comme beaucoup d'autres acteurs du grand marché de Libreville.

« Je me suis mise dans les dettes que je suis incapable de payer. Nous payons nos loyers au plus tard le 30 de chaque mois. Mais, là on n'arrive pas à les payer. Beaucoup parmi nous ont fait des pieds et des mains pour payer la réouverture de nos commerces » , se plaint Marie Solange.

Taxe sur la diffusion de musique, taxe sur la sécurité, l'hygiène et l'occupation du domaine communal. À Libreville au Gabon, commerçants et petits artisans tirent la sonnette d'alarme et réclament une harmonisation des prélèvements sur le marché. Ce trop- plein de taxes nourrit de plus en plus le ras-le bol sur le marché. Célestine, vendeuse d'habits est désormais tenté par l'envie de tout abandonner.

« On a envie d'abandonner parce qu'on se dit que le peu que nous gagnons ne nous suffit pas pour les charges domestiques. S'il faut encore payer plusieurs taxes, on ne s'en sort pas », confie Célestine.

Outre la mairie, d'autres administrations exercent un prélèvement sur les opérateurs économiques. Les réfractaires à la pression fiscale ont souvent vu leurs boutiques mise sous scellés. Jeune commerçant, Jean Michel en a souvent fait les frais.

« Quand ils mettent le scellé, vous devez vous acquitter de 50.500 pour les lever. C'est carrément une vache à lait », note avec regret Jean-Michel.

Daniel vend les tranches d'ananas dans une brouette au bord de la route. Il est assujetti au prélèvement journalier des taxes.

« Par jour je peux me retrouver à payer 5 taxes. Il y a même une taxe qu'on me fait payer qu'on appelle taxe de fermeture le soir qui s'élève à 1000 francs. À cela s'ajoute des amendes parallèles qu'on paie tous les jours », énumère Daniel.

Beaucoup de commerçants et petits artisans redoutent une faillite économique face à ce qu'ils qualifient de véritable désordre fiscal.

Selon les analystes économiques, l'excès de taxes dont se plaignent les commerçants de Libreville pourrait mettre en mal la chaîne d'approvisionnement des produits de consommation. Ce qui explique la flambée des prix sur les marchés.