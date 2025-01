Soudan: Le mouvement de l'Armée de Libération du pays renouvelle son rejet des sanctions américaines contre Burhan

Al Fasher — Le Mouvement de l'Armée de Libération du Soudan a renouvelé son rejet des sanctions imposées par le Département du Trésor américain contre le président du Conseil Souverain de Transition et commandant de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan.

La déclaration publiée dimanche par le mouvement sur sa page Facebook, au nom du porte-parole officiel du mouvement, confirme :

Al-Sadig Ali Al-Nour, que les forces armées soudanaises, les forces conjointes des mouvements de lutte armée, les mobilisés et la résistance populaire, tous défendent la souveraineté du Soudan, son peuple, l'unité de ses terres et la préservation de sa dignité, en particulier des villes que les milices terroristes de FSR ont violées en tuant, en maltraitant et en déplaçant, en plus de pratiquer de graves violations contre des civils innocents, des incendies de villages et un génocide dans les États du Darfour.

Le mouvement a appelé les parties internationales et régionales à coopérer avec le gouvernement soudanais, à soutenir le peuple soudanais et sa juste cause afin de parvenir à une paix durable, à arrêter les dirigeants de cette milice et ses mercenaires et à les traduire en justice internationale, en plus d'alléger les souffrances du peuple soudanais.