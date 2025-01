Soudan: La milice FSR infligée des pertes humaines et matérielles sur l'axe désertique du Darfour Nord

El Fasher — La Force Conjointe des Mouvements de Lutte Armée, des forces armées et de la résistance populaire, dans sa bataille qui a eu lieu samedi dans l'axe du désert dans la zone "Dari Shaqi" au nord de Mellit , a infligé de lourdes pertes au mouvement des milices Janjaweed venues de Libye et dirigées par le criminel Abdel Rahim Daglo. ..., de lourdes pertes en vies humaines, la mort de plus de huit dirigeants importants et la fuite de ceux qui sont restés , laissant derrière eux des colonnes de cadavres, en plus de la capture d'un grand nombre de prisonniers, la destruction de 12 véhicules de combat et de la saisie de 10 voitures.

Dans sa déclaration publiée aujourd'hui dimanche au nom du membre du comité des médias de la Force Conjointe, le capitaine Mutawakil Ali (Abuja), via sa page Facebook, il a révélé que la milice avait mobilisé des mercenaires d'autres pays qui suivaient une formation en Libye, et les a amenés dans le but d'ouvrir la route du désert reliant le Darfour et la Libye.

Les Forces Conjointes ont confirmé leur détermination à vaincre la milice et à récupérer toutes les zones profanées par les milices rebelles.