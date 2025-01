Al Fasher — La sixième division d'infanterie d'Al Fasher a félicité ses forces et les forces conjointes des mouvements de lutte armée, les Aigles de l'air et la Résistance populaire pour les victoires qu'elles ont remportées sur la milice rebelle Al-Dagalo samedi dans les régions de Mado, Dereishga, le Triangle, Jabal Al-Hilla et dans l'axe d'Al Fasher.

La sixième division d'infanterie a déclaré que l'armée de l'air avait mené trois frappes aériennes ciblant des rassemblements et des mouvements de milices dans l'axe nord-est et sud de la ville d'El Fasher, détruisant dix véhicules de combat, tuant plus de 40 rebelles et en blessant d'autres.

La sixième division a ajouté dans son point de presse quotidien que les forces armées, la force conjointe, la résistance populaire et la jeunesse de Support avaient coupé la route à une force de milice qui fuyait la ville d'El Fasher vers la ville de Nyala et ont tendu une embuscade serrée vendredi sur l'un des axes, à travers laquelle elles ont pu détruire deux véhicules de combat chargés de biens pillés et transportant 15 individus, dont des étrangers et des dirigeants de haut rang, dont l'un dirige le groupe (377) et l'autre le groupe (111). Ils ont tous été tués et les deux véhicules ont été saisis, confirmant que la force qui a réalisé cet exploit était revenue saine et sauve.

Concernant l'impact du long bombardement d'artillerie mené par la milice samedi sur divers quartiers de la ville d'El Fasher avec des obusiers et des canons (23), la division a expliqué que le bombardement a conduit au martyre de trois citoyens.