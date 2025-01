Soudan: Vice-président du Conseil de souveraineté - La décision malveillante du Trésor américain vise l'unité du pays

Port Soudan — Le vice-président du Conseil Souverain de Transition, le commandant Malik Aggar a condamné la décision du Trésor américain d'imposer des sanctions contre le président du Conseil de souveraineté, commandant en chef de le général des forces armées, Abdel Fattah al-Burhan a qualifié la décision de malveillante et visant l'unité du Soudan et l'intégrité de ses territoires.

Son Excellence, s'adressant aux marches spontanées qui ont eu lieu dimanche à Port Soudan, dénonçant la décision de sanctions américaines contre le président du Conseil de souveraineté, commandant en chef a appelé à davantage de cohésion, d'unité nationale et d'unification des visions afin que le Soudan ne s'effondre pas.

Le vice-président du Conseil de souveraineté a expliqué que les décisions américaines ne sont pas nouvelles au Soudan, car les Soudanais les ont vécues depuis 1999, et qu'elles n'ont pas réussi à démanteler et à faire s'effondrer l'État soudanais, mais plutôt à renforcer l'unité nationale, la cohésion populaire et le rassemblement du peuple autour de ses dirigeants.

Son Excellence a expliqué que le Président du Conseil de Souveraineté accomplit actuellement son devoir envers ces personnes alors qu'il mène personnellement les batailles en première ligne, annonçant aux citoyens que l'heure de la victoire s'approche.

Aggar a expliqué que ce que réclamaient les dirigeants des Forces pour la Liberté et le Changement visait à servir leur agenda politique, car ils critiquent l'armée nationale du pays et promeuvent les récentes violations dans le but de déstabiliser la sécurité et de semer la discorde entre le Soudan et ses frères.

Le vice-président du Conseil de souveraineté a souligné que le gouvernement est pleinement déterminé à prendre toutes les mesures légales contre toute personne impliquée dans des violations, notant que des violations sont susceptibles de se produire pendant la guerre, mais qu'il s'agit sans aucun doute de transgressions individuelles et non systématiques et ne représentent pas l'armée ou d'autres agences régulières.

Son Excellence a souligné que la commission d'enquête sur les événements de Kambo Taiba dans l'État d'al-Gezira a déjà commencé à mener les enquêtes nécessaires pour faire respecter la loi, exprimant ses remerciements et sa reconnaissance au peuple et aux citoyens soudanais qui se sont réunis pour soutenir le président. du Conseil de souveraineté, commandant en chef des forces armées.